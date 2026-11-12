Une journée manette en main, avec l’accord du patron : c’est le nouvel avantage proposé par Logitech. Chacun pourra choisir son jeu et utiliser cette journée jusqu’en novembre 2027.
À une semaine à peine de la sortie de GTA VI, certains joueurs regardent leur calendrier de congés avec insistance. Chez Logitech, une case supplémentaire vient de s’ouvrir. Le fabricant de périphériques a annoncé le 10 novembre son « Logi Game Day », une journée offerte à ses équipes pour jouer. L’entreprise présente cette initiative comme une première à l’échelle du groupe.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Chacun choisit son jour et son jeu
Le dispositif concernerait environ 7 000 employés dans le monde. Les stagiaires peuvent également en bénéficier, précise Tom’s Hardware. Chacun pourra choisir sa date au cours des douze prochains mois, sans obligation de forcément poser sa journée pour jouer à GTA VI.
Logitech G organisera néanmoins un événement diffusé en direct ce jour-là, depuis son siège Amériques de San Jose. Robin Piispanen, directeur général de Logitech G et ancien joueur compétitif, animera les festivités. Dans le communiqué du fabricant, il cite GTA VI, Call of Duty: Modern Warfare 4 et Forza parmi les jeux auxquels les équipes pourraient consacrer leur temps.
D’autres entreprises ont déjà adapté leur calendrier. Le préparateur automobile californien Burger Motorsports a ainsi annoncé une fermeture le 19 novembre, après plusieurs demandes de congés de ses employés, rapporte GTA BOOM. Une décision plus radicale que la journée laissée au choix des équipes de Logitech.
Logitech revendique les bénéfices du jeu vidéo
« Il est temps d’en finir avec le cliché selon lequel jouer est une perte de temps », estime Hanneke Faber, directrice générale de Logitech. Le fabricant défend l’idée que certaines compétences mobilisées en jeu peuvent aussi servir au travail.
Pour appuyer ce discours, le groupe cite son étude Ctrl Tomorrow, réalisée par Burson en mai et juin 2026 dans neuf pays, dont la France. Sa méthodologie distingue 8 168 adultes et un questionnaire séparé auprès de 1 350 décideurs IT. Selon le résumé qu’en donne Logitech, 81 % des joueurs interrogés associent le jeu à davantage de confiance, moins d’anxiété et de meilleures performances professionnelles au quotidien.
Une autre enquête publiée par Logitech, menée par Harris Poll auprès de 600 décideurs IT aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, avance que 98,8 % jugent leurs compétences de joueur liées à celles utilisées dans leur métier. Les répondants citent notamment la réflexion stratégique, la résolution de problèmes et la capacité à travailler sous pression.
Ce dernier panel est toutefois composé exclusivement de joueurs réguliers : tous déclarent jouer au moins cinq heures par semaine. Le résultat renseigne donc sur leur perception de leur propre pratique, sans permettre de comparer leurs performances à celles de non-joueurs.
Ces études commandées par le fabricant ne démontrent pas qu’offrir une journée pour jouer améliore la productivité. Pour les employés, l’avantage est en revanche immédiat : du temps supplémentaire pour leur loisir. Logitech n’a pas précisé si cette journée serait reconduite chaque année.