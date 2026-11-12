Le dispositif concernerait environ 7 000 employés dans le monde. Les stagiaires peuvent également en bénéficier, précise Tom’s Hardware. Chacun pourra choisir sa date au cours des douze prochains mois, sans obligation de forcément poser sa journée pour jouer à GTA VI.



Logitech G organisera néanmoins un événement diffusé en direct ce jour-là, depuis son siège Amériques de San Jose. Robin Piispanen, directeur général de Logitech G et ancien joueur compétitif, animera les festivités. Dans le communiqué du fabricant, il cite GTA VI, Call of Duty: Modern Warfare 4 et Forza parmi les jeux auxquels les équipes pourraient consacrer leur temps.



D’autres entreprises ont déjà adapté leur calendrier. Le préparateur automobile californien Burger Motorsports a ainsi annoncé une fermeture le 19 novembre, après plusieurs demandes de congés de ses employés, rapporte GTA BOOM. Une décision plus radicale que la journée laissée au choix des équipes de Logitech.