GTA 6 est attendu par tout le monde. Au point que pouvoir y jouer tout de suite est un argument pour se réengager chez certains militaires américains !
Il y aura sûrement peu de sorties de jeux vidéos qui auront l'ampleur de GTA 6. Preuve de l'événement que ça sera, la grosse bête de chez Rockstar pourrait générer au bout de la première semaine suivant sa sortie près de 4,5 milliards de dollars. Autant dire que tous les gamers sont impatients, et tellement que l'une des plus grandes institutions au monde, l'armée américaine, doit s'y adapter pour pousser certains soldats à se réengager !
Plusieurs années d'engagement en plus pour un congé de quelques jours afin de jouer à GTA 6 à sa sortie
Voilà une nouvelle qui a de quoi étonner au premier abord ! CBS News nous apprend ainsi qu'une unité de l'État de Géorgie de l'armée américaine prend en compte la sortie de GTA 6 cet automne dans sa politique de ressources humaines. Elle a ainsi proposé un congé de quatre jours à des soldats pour qu'ils puissent y jouer tout de suite à la sortie.
Une mesure incitative destinée à les faire resigner pour plusieurs nouvelles années de service dans l'armée. « L'idée était de mettre en place un programme de motivation unique, en phase avec les centres d'intérêt des soldats » explique le lieutenant-colonel Angel Tomko, porte-parole de 3ème division d'infanterie.
Pour le moment, l'offre tient pour un bataillon
« L'état-major, en collaboration avec le conseiller en recrutement, souhaitait inciter les soldats à se réengager » a-t-il par ailleurs précisé. À cette heure, cette incitation exceptionnelle n'a été proposée qu'à un seul bataillon. Et vingt soldats du bataillon en question, stationné à Fort Stewart, ont déjà accepté cette prime dans le cadre d'un réengagement.
Il faut maintenant voir si cet exemple pourrait ensuite faire école plus largement. CBS News indique ainsi qu'il se pourrait que cette mesure soit proposée à plus de soldats à l'avenir. On peut se demander si, par ailleurs, d'autres armées ne vont pas y voir un exemple à reproduire chez elles !
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