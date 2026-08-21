Voilà une nouvelle qui a de quoi étonner au premier abord ! CBS News nous apprend ainsi qu'une unité de l'État de Géorgie de l'armée américaine prend en compte la sortie de GTA 6 cet automne dans sa politique de ressources humaines. Elle a ainsi proposé un congé de quatre jours à des soldats pour qu'ils puissent y jouer tout de suite à la sortie.

Une mesure incitative destinée à les faire resigner pour plusieurs nouvelles années de service dans l'armée. « L'idée était de mettre en place un programme de motivation unique, en phase avec les centres d'intérêt des soldats » explique le lieutenant-colonel Angel Tomko, porte-parole de 3ème division d'infanterie.