Les précommandes numériques de GTA 6 ont déjà généré plus de 751 millions de dollars. La PS5 domine largement les ventes, à quelques jours du préchargement et moins de deux semaines avant la sortie du jeu.
GTA 6 n'est pas encore sorti que ses précommandes ont généré 751 millions de dollars dans le monde, à en croire le relevé de Sensor Tower arrêté au 3 novembre et qui, depuis, a dû se rapprocher un peu plus du milliard symbolique. Cette estimation, que Rockstar n'a pas confirmée, oublie même les boîtes vendues en magasin et laisse déjà GTA V derrière en nombre de réservations. Il faudra tout de même un peu de place pour le monstre dans les consoles, avec un préchargement avancé de deux jours, jusqu'à 212 Go à libérer et une PS5 Pro toujours sans réponse sur les 60 images par seconde.
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GTA 6 a déjà dépassé GTA V en précommandes
Remboursements déduits, Sensor Tower estime à 7,71 millions le nombre de copies numériques de GTA 6 déjà précommandées. Un chiffre tout bonnement colossal. Le 13 octobre, le compteur affichait 6,08 millions, pour 594 millions de dollars. En trois semaines, le total a donc gonflé de 157 millions de dollars, soit environ 7,5 millions chaque jour. Une preuve que la « hype », comme certains disent, ne retombent pas. Pour vous donner une échelle, GTA V avait réuni 7 millions de précommandes en 2013, selon le même cabinet, avant de générer plus de 800 millions de dollars le jour de sa sortie. GTA 6 a donc déjà dépassé le premier score et se rapproche du second.
La Xbox ne joue, elle, que les seconds rôles. La PS5 concentre 74 % des précommandes, soit 5,74 millions d'exemplaires et 559 millions de dollars, contre 1,97 million et 192 millions sur Xbox Series. L'équilibre n'a pas varié depuis la mi-octobre, et les éditions en boîte, de simples codes de téléchargement absents de ce décompte, on le redit, pourraient encore creuser l'écart.
Autre enseignement, les acheteurs ne regardent pas à la dépense. À la mi-août, Sensor Tower attribuait 89 % des précommandes à l'édition Ultime de GTA 6, à 100 dollars, contre 11 % à la Standard, à 80 dollars. Le revenu moyen actuel, environ 97 dollars par copie, colle à cette répartition. Il s'agit toutefois d'un montant brut issu d'un modèle d'estimation, avant la commission des boutiques, et non d'une comptabilité de Rockstar.
Avant la sortie de GTA 6, il va falloir faire de la place
La prochaine grosse échéance pour les fans de Grand Theft Auto, c'est le 10 novembre, d'ailleurs deux jours plus tôt qu’annoncé en juin, vous allez comprendre. Mardi s'ouvrira en effet le préchargement numérique, qui permet d'installer le jeu à l’avance pour y jouer dès son déverrouillage, à minuit sur PS5 et à 1 heure du matin, heure française, sur Xbox Series. Les boîtes, attendues le 12, ne contiennent qu’un code et passeront par la même étape. Rockstar demande jusqu’à 212 Go d’espace libre selon la console, soit, en théorie, une petite demi-heure de téléchargement avec une connexion à 1 Gbit/s, et près de 20 heures sur une ligne ADSL à son maximum, avis aux impatients !
Sur PS5 Pro, la fluidité reste l'une des principales inconnues. Une page fugace du site français de PlayStation aurait mentionné le PSSR, qui affine l'image à partir d'une définition réduite, et un ray tracing avancé, mais aucun mode à 60 images par seconde. Ni Sony ni Rockstar n'ont confirmé ce témoignage apparu sur Reddit, depuis effacé. Il s'accorde toutefois avec les 30 images par seconde que le vidéaste Davy Jones dit tenir, depuis fin août, d'un codirecteur de Rockstar North.
Le jeu se débloquera le 19 novembre à minuit, heure locale, treize ans après GTA V et toujours sans version PC annoncée. L'impatience nourrit aussi, et hélas, des commerces moins avouables, puisque par exemple, Avast a déjà repéré plus de 200 domaines liés au jeu en 24 heures, dont une vingtaine jugés à risque. Avec un tel engouement, tous les malfrats ne seront pas qu'à Vice City.