GTA 6 n'est pas encore sorti que ses précommandes ont généré 751 millions de dollars dans le monde, à en croire le relevé de Sensor Tower arrêté au 3 novembre et qui, depuis, a dû se rapprocher un peu plus du milliard symbolique. Cette estimation, que Rockstar n'a pas confirmée, oublie même les boîtes vendues en magasin et laisse déjà GTA V derrière en nombre de réservations. Il faudra tout de même un peu de place pour le monstre dans les consoles, avec un préchargement avancé de deux jours, jusqu'à 212 Go à libérer et une PS5 Pro toujours sans réponse sur les 60 images par seconde.