La montée en gamme observée sur les claviers signés The G-Lab va de pair avec une évolution similaire dans l’univers des souris. Ainsi, coup sur coup, la marque française a lancé les KULT ELITE M100 et KULT ELITE M150. Nous avons décidé de tester ce second modèle.
- Design et forme agréables
- Sensibilité du PixArt PAW3950
- Qualité des switchs des boutons
- Polling rate 8 kHz en 2,4 GHz aussi
- Souris légère (55 g)
- Endurance (200h avec 2 batteries)
- Dongle à ranger sous la batterie
- Exclusivement pour droitiers
- Grips autocollants : idée perfectible
Un design très inspiré de la Razer Viper V4 Pro
Le renouveau affiché par The G-Lab avec les KEYZ ELITE est donc une nouvelle fois à l’œuvre avec deux souris gaming aux caractéristiques intéressantes, mais aux tarifs savamment étudiés. Au premier coup d’œil posé sur la M150 – et sur la M100 d’ailleurs aussi puisqu’elles sont extérieurement identiques –, on pense immanquablement à un modèle iconique signé d’une marque qui l’est au moins autant, la Viper V4 Pro de Razer.
Testée dans nos colonnes il y a maintenant quelques semaines, la Viper V4 Pro est assurément l’une des meilleures souris gaming actuellement sur le marché. Razer met en avant des caractéristiques techniques affolantes (capteur 55K DPI, polling rate 8 kHz), mais elle est proposée à un tarif tout ce qu’il y a de plus dissuasif : 180 euros. The G-Lab entend donc s’inspirer (très fortement) de la Viper V4 Pro tout en gardant un ticket d’entrée plus raisonnable.
À 125 millimètres de long pour 63 mm de large et 38 mm d’épaisseur, la M150 dispose de dimensions très proches de celles de la Viper V4 Pro (127,1 x 63,9 x 39,9 mm), mais au-delà des mensurations, ce sont les formes et les designs qui interpellent. Jetez un œil à la photo ci-dessous, si ce n’est pour le liseré blanc sur la molette et les boutons de pouce (blancs également) de la M150, il est presque impossible de faire la différence entre les deux souris.
The G-Lab lance deux modèles proches : les M100 et M150. © Nerces pour Clubic
En réalité, les M100 et M150 affichent un léger renfoncement au niveau de la LED placée juste devant la molette, mais c’est à peu près tout. The G-Lab a donc adopté la même forme légèrement allongée avec cette absence de toute excroissance, que ce soit au niveau du pouce ou de l’auriculaire. La souris est légèrement arrondie pour en faire un modèle pour droitier et le dos est plus bombé que sur de nombreux modèles afin de favoriser une « palm grip ».
Sous la souris, notons la présence de deux bandes en PTFE là où Razer opte pour de larges patins. Petit plus de la part de The G-Lab, la batterie dispose d’un compartiment qui accueille aussi le dongle USB : la batterie est donc remplaçable, d’ailleurs deux sont fournies avec la souris. Enfin, précisons que sous la souris se trouvent deux sélecteurs : le premier pour la connexion (filaire, 2,4 GHz ou Bluetooth) et le second pour la sensibilité du capteur.
Sous la souris, les boutons de paramètres et l’accès à la batterie. © Nerces pour Clubic
Capteur 33K et polling rate de 8 kHz
S’il est un terrain sur lequel The G-Lab pouvait difficilement concurrencer un fabricant expert comme Razer, c’est bien celui du capteur optique. Razer conçoit ses propres solutions et son Focus Pro de 3ᵉ génération avec ses 50K points par pouce de sensibilité est en quelque sorte une référence. Pour autant, le Pixart PAW3950 retenu par la firme affiche des caractéristiques déjà remarquables avec, notamment, une sensibilité jusqu’à 30K ppp.
Encore une fois sensiblement derrière le capteur de Razer, le PAW3950 est également donné pour une accélération maximale de 50 G à comparer aux 90 G du Focus Pro. Pas de quoi rougir de honte. Il est par ailleurs intéressant de noter que – tous les fabricants de souris haut de gamme y sont passés – le taux d’interrogation est capable de grimper jusqu’à 8 000 Hz pour plus de réactivité. Là, Razer ne peut faire mieux que The G-Lab.
Hélas, la marque ne donne guère de précision sur les contacteurs employés pour les boutons, et ce, que l’on parle des deux boutons principaux ou de ceux situés au niveau du pouce. Précision utile, ces derniers achèvent de faire de la KULT Elite M150 une souris pour droitier. Nous savons tout de même qu’il s’agit de contacteurs TTC Optical et qu’ils sont donnés pour une longévité de 100 millions de clics. Ça doit laisser le temps de voir venir !
Notons enfin que la M150 est une souris sans fil et que, ce faisant, elle se connecte aussi bien en USB (un câble tressé de 1,6 m est livré) qu’en Bluetooth ou en 2,4 GHz. Le choix du mode se fait via un bouton sous la souris et le 2,4 GHz est assuré au moyen d’un dongle USB. Hélas, si ce dernier dispose bien d’un petit logement pour être rangé, ce compartiment est sous la souris, masqué par la batterie. On aurait aimé plus accessible, mais cela reste gérable.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
Cette batterie justement est l’un des premiers atouts de la M150, une fois que l’on utilise la souris. Elle autorise environ 100 heures d’autonomie – un score déjà très appréciable – et se recharge à 100 % en plus ou moins trois heures. Autre point intéressant, The G-Lab ne livre pas une, mais deux batteries avec sa souris de sorte que l’on ne soit jamais démuni. C’est déjà une attention rare dans le monde des souris, c’est d’autant plus vrai à moins de 80 euros.
Mieux, The G-Lab a pensé à un détail intéressant : les deux batteries disposent d’un connecteur USB-C qui permet donc de les recharger sans qu’elles soient à l’intérieur de la souris. Pratique. Au total, on peut donc – comme ne manque pas de le faire la marque – parler d’un maximum de 200 heures d’autonomie. Là encore, rares sont les souris à faire aussi bien. On regrette en revanche la longueur, un peu faible, du câble USB-C livré.
La M150 « nue » est presque identique à une Viper V4 Pro. © Nerces pour Clubic
Du côté de la souris en revanche, l’usage confirme l’excellent travail des ingénieurs de la marque. La prise en main – identique donc à celle de la Viper V4 Pro – est un modèle du genre qui destine la souris plutôt aux grandes mains avec ergonomie en palm grip (prise avec la paume) ou claw grip (prise façon griffe). Des mains moyennes pourront s’adapter, mais il faut reconnaître que les petites mains – d’enfants notamment – seront moins à leur aise.
En revanche, on peut lui ajouter des grips autocollants pour éviter toute glissade potentielle. Franchement, c’est un peu gadget. © Nerces pour Clubic
Rien à redire sur le poids de la souris, même si nous sommes loin des modèles les plus légers. À 55 grammes, la M150 se tient très bien, ne fatigue jamais le poignet, même lors des sessions de jeu les plus intenses. Le repositionnement au centre du tapis de souris ne pose pas non plus le moindre problème alors que la sensibilité du capteur optique est appréciable. Avouons-le, nous n’avons pas le niveau pour exploiter au mieux les 30K ppp du composant Pixart.
Il en va un peu de même pour le taux d’interrogation de 8 000 Hz, même si nous avons été davantage sensibles à cet argument sur les sessions de jeu les plus nerveuses. En revanche, nous avons pu mesurer une baisse très importante de l’autonomie quand le 8 000 Hz est activé en permanence : on peut l’estimer à environ 60 %. Bien sûr, ces 8 000 Hz ne sont activables qu’en mode filaire ou en 2,4 GHz. Le Bluetooth est incapable d’une telle prouesse.
Nous apprécions aussi la qualité et la réactivité des boutons alors que la molette est souple, mais bien crantée malgré tout. Attention, elle n’est pas débrayable. Enfin, rien à redire non plus sur la glisse d’un produit qui bénéficie de patins en PTFE : c’est du très bon travail et à aucun moment nous n’avons eu l’impression de devoir lutter pour parvenir à nos fins. The G-Lab accompagne sa souris d’une planche de grips autocollants. Nous ne les avons pas jugés utiles, mais sachez qu’ils sont là.
Pour assurer la configuration de la KULT Elite M150, The G-Lab reconduit son logiciel, un classique que nous avons déjà testé sur les claviers de la marque. Le programme est très léger, mais il n’est pas (encore ?) question d’une interface exclusivement web. L’avantage, c’est qu’on ne dépend pas ici de la connexion Internet pour ajuster les paramètres. Le défaut étant qu’il faut donc installer un soft de plus sur sa machine.
Le logiciel compagnon s’installe « à l’ancienne » : il est complet, très léger et toutes les options sont plutôt bien lisibles. © Nerces pour Clubic
Il permet de gérer à peu près tous les éléments de la souris, affiche toutes les informations utiles et se montre plutôt agréable à utiliser. Par exemple, la sensibilité du capteur s’ajuste par pas de 50 ppp entre 800 et 30 000 ppp avec cinq paliers configurables que l’on appelle avec un bouton placé sous la souris. Le polling rate est à choisir entre 500, 1 000, 2 000, 4 000 ou 8 000 Hz. Enfin, d’autres options sont là pour la distance de levée de la souris, la réactivité des clics ou le temps avant mise en veille. Propre et complet, on aime.
The G-Lab KULT ELITE M150 : l’avis de Clubic
Tout en adoptant un design vraiment très proche de l’excellente Viper V4 Pro signée Razer, la KULT ELITE M150 en réduit les caractéristiques sur à peu près tous les niveaux : la souris est (un peu) plus lourde et son capteur est (un peu) moins sensible, mais son autonomie est légèrement supérieure.
De plus, si The G-Lab monte en gamme, il n’a pas la prétention de venir « taper » des marques aussi installées que Razer. En revanche, en faisant nettement progresser les caractéristiques de ses mulots, en adoptant un design réussi et des matériaux de qualité, la firme française fait un impressionnant bond en avant. La M150 n’est peut-être pas la toute meilleure souris gaming que vous pouvez trouver sur le marché, mais elle inscrit assurément des points.
Enfin, et c’est sans doute le plus important pour The G-Lab, la marque parvient à garder un tarif relativement accessible. Il faut encore débourser près de 80 euros pour la M150, mais ça reste 2,5 fois moins cher que la Viper V4 Pro dont elle s’inspire. Pour de nombreux joueurs, le choix sera vite fait et si vraiment c’est encore trop cher, la M100 réduit un peu plus la voilure pour 20 euros de moins. Clairement des produits très bien positionnés.
- Design et forme agréables
- Sensibilité du PixArt PAW3950
- Qualité des switchs des boutons
- Polling rate 8 kHz en 2,4 GHz aussi
- Souris légère (55 g)
- Endurance (200h avec 2 batteries)
- Dongle à ranger sous la batterie
- Exclusivement pour droitiers
- Grips autocollants : idée perfectible
Fiche technique The G-Lab KULT Elite M150
Résumé
|Nombre de boutons
|5
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|30000 ppp
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|55g
Ergonomie
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|5
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
Caracteristiques techniques
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|30000 ppp
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, USB Type C, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|The G-Lab
|Polling Rate
|8000 Hz
Batterie
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|100h
Caractéristiques physiques
|Longueur du câble
|1.6m
|Largeur
|125mm
|Profondeur
|63mm
|Poids
|55g
|Poids modulable
|Non
|Rétro-éclairage
|Non
Les alternatives à la souris KULT Elite M150 de G-Lab :
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
- La Razer Viper toujours plus légère
- Prise en main impeccable
- Fiabilité, construction et design