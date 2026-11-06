En réalité, les M100 et M150 affichent un léger renfoncement au niveau de la LED placée juste devant la molette, mais c’est à peu près tout. The G-Lab a donc adopté la même forme légèrement allongée avec cette absence de toute excroissance, que ce soit au niveau du pouce ou de l’auriculaire. La souris est légèrement arrondie pour en faire un modèle pour droitier et le dos est plus bombé que sur de nombreux modèles afin de favoriser une « palm grip ».