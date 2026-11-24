La filiale gaming de Nubia poursuit son inarrêtable percée en Occident avec un nouveau smartphone survolté, qui se paie même la primeur de la toute nouvelle puce ultra haut de gamme de Qualcomm, j’ai nommé la Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Mais, faire s’affoler les benchmarks est-il un argument de vente suffisant aujourd'hui ?
On ne va pas se mentir, c’est un peu la même question qui revient chaque année — enfin, tous les six mois, vu le rythme de production de REDMAGIC. Alors que le REDMAGIC 11S Pro est encore frais dans ma mémoire, j’avoue ne pas être tout à fait dépaysé en prenant en main le modèle 12 Pro. Vous l’imaginez bien, l’essentiel des nouveautés concerne l’horlogerie interne. Ah, et le prix, aussi… Sachez d’ailleurs que celui-ci ne nous a été communiqué que très tardivement, alors même que le test avait débuté. Comme si la marque essayait de noyer le poisson, étrange non ?
- Le rapport performances-prix imbattable
- Une tonne de features gaming
- Un écran impressionnant
- Très grosse autonomie
- La prise jack disparaît
- Un écran 185 Hz assez gadget
- La partie photo toujours en retrait
- Une surcouche Android toujours mal traduite
- Grosse hausse de prix
Test réalisé sur un smartphone prêté par le constructeur.
Design : toujours très à part, mais désormais plus costaud
La carrosserie du REDMAGIC 12 Pro n’évolue qu’à la marge, par rapport à l'an dernier. Le smartphone s’affine assez légèrement par rapport à son devancier, et perd quelques grammes dans l’exercice. Ça se prend, d’autant qu’on retrouve ce design monobloc, sans aucune protubérance au niveau des capteurs photo (ce qui explique en partie leur caractère assez… Modeste), et un écran XXL aux bordures ultra fines. Comme les années précédentes, le module photo avant est logé sous l’écran, invisible à l'œil nu — un peu comme sur les Samsung Galaxy Z Fold.
À part le port jack qui a disparu (eh oui…), rien n’a trop changé sur les tranches. Aux côtés des boutons de mise sous tension et de la réglette de volume, deux zones tactiles permettent d’accéder à des gâchettes virtuelles paramétrables à l'envi en jeu. Un commutateur permet, par défaut, de lancer le mode jeu du smartphone, mais peut être reconfiguré pour servir d’autres fonctionnalités (ouvrir l’appareil photo, allumer la lampe torche…).
Le dos du smartphone, transparent, laisse apparaître la turbine de refroidissement liquide, dont on peut observer le fluide se promener lorsqu’on lance un jeu un peu gourmand. Le liquide est également visible autour du logo Qualcomm, près des capteurs photo.
Enfin, l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette édition, c’est le passage d’une certification IPX8 à IP69, ce qui améliore considérablement le bilan de la résistance de ce nouveau modèle. En revanche, on reste sur un verre milieu de gamme (Gorilla Glass 7i) pour protéger l’écran. C’est un peu chiche, d’autant que le film de protection plastique appliqué en usine est médiocre. Le smartphone m’a échappé des mains à une reprise, et une chute de 20 cm a suffi à rayer le film — que j’ai donc fini par retirer.
Écran : une fréquence toujours plus élevée… Mais pour quoi faire ?
Le REDMAGIC 11s Pro se contentait d’une fréquence de balayage de 144 Hz qui, déjà, n’était utile que dans des cas extrêmement précis (seuls certains jeux supportent un rafraîchissement aussi rapide). Le nouveau modèle va encore plus loin, et bat des records avec un refresh rate de 185 Hz. Je ne sais pas bien quoi vous dire. Personnellement, au-dessus des 120 Hz, je ne fais pas vraiment de différence. Et, encore une fois, seul un très, très petit nombre de jeux sont aujourd’hui capables d’en tirer profit.
Du reste, la dalle de 6,85" impressionne toujours. À la manière d’un Samsung Galaxy Ultra, elle se présente tel un rectangle parfait que rien ne vient entraver. Pas d’encoche, pas de poinçon, et des bordures extrêmement fines. Un vrai plaisir pour les yeux — d’autant que les couleurs sont chatoyantes. Quelques progrès ont aussi été faits sur la luminosité, mais la réflectance reste assez importante. En extérieur, on y voit toujours moins bien que sur l’écran d’un Xiaomi 17 Ultra, par exemple.
Maintenant, je dois bien reconnaître que la réactivité de l’écran est hors pair. Rarement la latence m’aura paru aussi faible. Smartphone gaming oblige, tout est au service de la performance et de l’instantanéité sur ce REDMAGIC 12 Pro.
Performances : incontestablement le plus puissant
On ne va pas jouer les étonnés. Grâce à sa puce flambant neuve, et à la pointe de l’innovation, le REDMAGIC 12 Pro éclate tous les benchmarks, et distance méchamment ses concurrents les plus véloces. Il n’y a guère que dans ses performances single Core que la toute récente A20 Pro d’Apple reste en tête de la course. Pour le reste, c’est soit équivalent (notamment côté GPU), soit nettement plus rapide (stockage, mémoire).
Smartphone gaming par excellence, le REDMAGIC 12 Pro est taillé pour le jeu vidéo, et s’accompagne de la ribambelle habituelle de fonctionnalités permettant, encore, de décupler la puissance de feu. Mais, malgré la débauche de moyens engagés pour assurer le coup niveau refroidissement, le smartphone fait moins bien que l’iPhone 18 Pro pour gérer correctement la montée en température. La preuve ? Je n’ai jamais pu aller au bout du stress test GPU de 3D Mark. Trop chaud (littéralement brûlant), le smartphone se met immanquablement en mode sûreté et s’éteint sans demander son reste.
Maintenant, oui, c’est vrai, le REDMAGIC 12 Pro permet de jouer à n’importe quel jeu du Play Store dans les réglages les plus élevés, en poussant toutes les options à fond. Mais, est-ce vraiment agréable dans ces conditions ? Avec le châssis qui chauffe malgré des ventilateurs qui hurlent (je ne plaisante pas, c’est très audible) ? Pas si sûr.
Interface : un logiciel encore et toujours perfectible
L’UI reste encore cette année le plus gros caillou dans la godasse de REDMAGIC. En plus des innombrables lignes de texte qui ne sont toujours pas traduites correctement, j’ai aussi été confronté à un bug pour le moins bloquant : si vous aviez le malheur de fermer une application (par exemple Chrome), il vous était impossible de la rouvrir. Elle restait simplement bloquée sur l’écran de lancement, ne vous laissant d’autre choix que de redémarrer l’appareil. Prévenue, l’entreprise a rapidement déployé un fix qui a remis les choses dans l’ordre. Je n’en tiendrai pas rigueur dans ma note, mais cela vous donne une idée de la fébrilité du logiciel des smartphones REDMAGIC, même après des années sur le marché.
Si je mets donc tout ça de côté, j’en reviens à une interface que je commence à bien connaître, et qui déborde d’options en tous genres, notamment en ce qui concerne la gestion de la recharge et de l’autonomie (comme un mode « grand froid » qui protège la cellule s’il fait moins de 0ºC). On trouve aussi des options donnant un contrôle assez fin de la circulation du liquide de refroidissement et du déclenchement des ventilateurs. Notez que, par défaut, ceux-ci se mettent à tourner à vive allure dès que le smartphone est branché ! Autant dire que celles et ceux qui rechargent leur mobile pendant la nuit risquent de les désactiver bien vite.
J’en parlais plus haut : la « Magic Key », le bouton latéral de couleur rouge, peut être reconfiguré. Par défaut, il sert donc à enclencher le Game Mode, le hub qui regroupe les jeux installés et permet d’appliquer à la fois des paramètres personnalisés et des attributions particulières des gâchettes tactiles. C’est aussi là que réside Mora, l’assistante d’IA qui prend les traits dérangeants d’une jeune fille nubile tout droit sortie d’un anime. Je ne m’y ferai jamais, mais je remarque que Nubia a cette fois eu la bonne idée de la désactiver par défaut.
Du côté de l’IA, aucun changement par rapport à il y a quelques mois. On trouve toujours quelques fonctions d’écriture et de proofreading qui font toujours à peu près n’importe quoi avec le français. Même l’appli Photos n’embarque pas de fonction gomme magique qui permettrait d’effacer rapidement les éléments gênants.
Enfin, reste l’épineuse question du suivi logiciel. Comme d’habitude, Nubia n’en dit pas grand-chose. Mais, comme pour le 11s Pro, ce nouveau modèle devrait profiter de cinq ans de mises à jour (versions majeures d’Android et patchs de sécurité).
Appareil photo : la photo, c’est toujours pas son truc
Nubia n’a rien changé à la configuration photo de son nouveau fleuron. Et pourquoi le ferait-il ? Le constructeur tient à son design monobloc, et ne peut donc pas opter pour des capteurs plus gros sans faire exploser l’épaisseur de son produit. On retrouve donc une expérience photographique en tout point semblable au dernier modèle. C’est-à-dire globalement médiocre, pour un smartphone à ce prix.
La configuration photo du REDMAGIC 12 Pro :
- Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.55", f/1.9 ;
- Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.88", f/2.0 ;
- Selfie : 16 Mpx, 1/3.06", f/2.0.
Grand-angle
Une nouvelle fois, je vais devoir me répéter : le REDMAGIC 12 Pro n’est pas un photophone à la hauteur de son prix. Comme les années précédentes, ce nouveau modèle est juste correct en journée, et rapidement dépassé dans n’importe quel scénario un peu délicat en termes d’exposition. Quand les conditions sont idéales, les photos sont agréables, relativement naturelles, et le piqué n’est pas honteux. Malheureusement, la grisaille de ces derniers jours ne rend pas justice au petit capteur, et illustre bien le manque de polyvalence criant du REDMAGIC.
Ultra grand-angle
Le grand-angle est déjà sur le fil, alors ne vous attendez pas à ce que l’ultrawide vienne à son secours. Le capteur secondaire est exactement ça — secondaire… Voire dispensable, en réalité. La qualité optique n’y est pas, les couleurs n’ont plus grand-chose à voir avec celles du module principal, et on remarque un gros manque de finesse sur les bords de l’image.
Téléobjectif / Zoom
Toujours pas de téléobjectif cette année, alors on doit se contenter encore et toujours d’un zoom numérique qui, par essence, vient dégrader d’autant plus la qualité optique déjà limite du module grand-angle. Si les résultats en 2x passent encore, je déconseille de chercher à s’aventurer plus loin.
Photos de nuit
On ne peut pas attendre d’un capteur fébrile en journée qu’il soit efficace de nuit. J’en parlais plus haut : même en journée, quand la luminosité n’est pas top, les résultats en pâtissent avec du bruit et un manque de finesse manifeste. Je laisserai donc les images s’exprimer. Paraît-il qu’elles valent mille mots.
Portraits et selfies
Pour ses portraits, le REDMAGIC 12 Pro utilise logiquement le capteur grand-angle, et opte par défaut pour un grossissement 2x qui, je l’ai dit plus haut, dégrade déjà la qualité optique. Cela étant, le bokeh est assez réussi, tout comme le découpage du sujet. Malheureusement, smartphone chinois oblige, un « filtre de beauté » est appliqué par défaut et lisse excessivement les traits — jusqu'à l'absurde.
Enfin, concernant le capteur avant, je préfère tout simplement me taire et, à nouveau, laisser les images s’exprimer à ma place. Ce n’est pas de la paresse. Simplement, je risquerais d’être désagréable. Imaginez simplement prendre une photo avec votre smartphone actuel après l’avoir goulument recouvert de beurre.
Vidéo
Techniquement parlant, le REDMAGIC 12 Pro peut filmer en 8K à 30 FPS moyennant un upscaling important. Vu la qualité des capteurs, autant se contenter de la 4K à 60 FPS afin de récupérer des fichiers plutôt droits dans leurs bottes, mais malheureusement pauvrement stabilisés.
Autonomie : une plus grosse batterie pour éponger la puissance en hausse
La nouvelle batterie du REDMAGIC 12 Pro affiche pas moins de 8400 mAh, soit 900 mAh de plus que sur le 11s Pro — dont je saluais l’autonomie excellente. Sur le nouveau modèle, difficile en réalité de faire une réelle différence tant cette batterie surdimensionnée semble surtout présente pour essuyer plusieurs plâtres. D’abord, l’écran est plus rapide, et plus lumineux. Ensuite, avec un processeur aussi puissant, la consommation énergétique est plus importante, et la batterie fond donc plus vite. En somme : le nouveau smartphone gaming de Nubia tient peu ou prou la même durée que son aîné, soit une grosse journée et demie en usage à peu près standard.
Toujours pas de recharge sans fil au programme, et la recharge filaire en reste encore une fois à 80W. Avec le chargeur et le câble adaptés, il faut patienter environ 1h pour retrouver une batterie au max de ses capacités.
REDMAGIC 12 Pro : Prix, disponibilité et concurrence
Le REDMAGIC 12 Pro sera officiellement commercialisé en France le 18 novembre prochain, avec des opportunités d’en acquérir un en avance à partir du 12 novembre.
Alors que son prédécesseur entamait les enchères à 799 € pour la version 12+256 Go, le REDMAGIC 12 Pro s’affiche aujourd’hui à partir de 899 €. Notez, je le rappelle, que ce smartphone a été en grande partie testé sans que nous ayons connaissance du prix (ce qui est aussi inhabituel que frustrant pour poser un jugement sur un produit).
- 12+256 Go : 899 €
- 16+512 Go : 999 € (modèle testé)
- 16+1 To : 1199 €
Forcément, à ce prix, le deal est moins alléchant que l’an dernier. Si j’étais prêt à pardonner les errances logicielles pour obtenir un smartphone ultra performant et à l'autonomie d’enfer l’an dernier pour 800 €, je ne l’envisagerais pas une seule seconde cette année pour presque 1000 €. Peut-être que si le gaming mobile était mon principal hobby, l’équation serait différente mais, en l’état, je me vois mal recommander le REDMAGIC 12 Pro plutôt que l’un de ses innombrables concurrents, comme le Xiaomi 17T Pro, le Samsung Galaxy S26 FE ou même l'iPhone 17e.
REDMAGIC 12 Pro : l’avis de Clubic
Si les REDMAGIC n'ont jamais été des smartphones irréprochables, ils ont toujours eu pour eux un rapport performances-prix absolument imbattable. Problème : la crise des composants est passée par là, et il est aujourd'hui impossible pour la marque de maintenir les mêmes tarifs que l'an passé. Affiché à partir de 899 €, le REDMAGIC 12 Pro perd ainsi ce qui faisait presque le meilleur atout de ses prédécesseurs. À presque mille euros, il ne fait tout simplement pas le poids face à des références mieux installées sur le marché — mais aussi plus conventionnelles il est vrai.
S'il est impossible d'aller chercher REDMAGIC sur la vitesse de ses produits, cette course n'est-elle pas vaine si le reste de la fiche technique est à la traîne ? La partie photo a grand besoin d'un coup de polish, tout comme la surcouche qui, des années après l'arrivée de la marque en Europe, porte encore des stigmates d'une traduction faite par-dessus la jambe.
- Le rapport performances-prix imbattable
- Une tonne de features gaming
- Un écran impressionnant
- Très grosse autonomie
- La prise jack disparaît
- Un écran 185 Hz assez gadget
- La partie photo toujours en retrait
- Une surcouche Android toujours mal traduite
- Grosse hausse de prix
Fiche techniqueNUBIA REDMAGIC 12 Pro
Résumé
- Taille de l'écran
- 6.85 pouces
- Taux de rafraîchissement
- 185Hz
- Mémoire interne
- 256 Go, 512 Go, 1 To
- Mémoire vive (RAM)
- 12 Go, 16 Go
- Capacité de la batterie
- 8400 mAh
- Charge rapide
- Oui
- Définition du / des capteur(s) arrière
- 50 Mpx, 50 Mpx
Caractéristiques techniques
|Système d'exploitation
|Android
|Version du système d'exploitation
|Android 17
|Surcouche Android
|REDMAGIC OS 12
|Assistant vocal
|Google Gemini
Affichage
|Taille de l'écran
|6.85 pouces
|Type d'écran
|OLED
|Définition de l'écran
|2688 x 1216
|Taux de rafraîchissement
|185Hz
Mémoire
|Mémoire interne
|256 Go, 512 Go, 1 To
Performance
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
|Finesse de gravure
|2nm
|Nombre de cœurs CPU
|8 cœurs
|Fréquence CPU
|5GHz
|GPU
|Adreno Neural Fusion
|Mémoire vive (RAM)
|12 Go, 16 Go
Batterie
|Capacité de la batterie
|8400 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Recharge sans-fil
|Non
|Charge rapide
|Oui
|Puissance de la charge rapide
|80W
Appareil Photo
|Nombre de caméras (avant & arrière)
|3
|Définition du / des capteur(s) arrière
|50 Mpx, 50 Mpx
|Définition du / des capteur(s) avant
|16 Mpx
|Ouverture objectif photo arrières
|f/2.0, f/2.2
|Ouverture objectif photo frontaux
|f/2.0
Réseau
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Nano-SIM
|Compatible double SIM
|Oui
|Compatible 5G
|Oui
|Compatible VoLTE
|Oui
Connectivité
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Bluetooth
|6
Equipement
|Type de connecteur
|USB-C
|Lecteur biométrique à empreinte digitale
|Oui
|Nombre de haut-parleurs
|2
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|163.03mm
|Largeur
|75.96mm
|Epaisseur
|8.55mm
|Poids
|223g
|Certification IP
|IP69