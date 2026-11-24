Si les REDMAGIC n'ont jamais été des smartphones irréprochables, ils ont toujours eu pour eux un rapport performances-prix absolument imbattable. Problème : la crise des composants est passée par là, et il est aujourd'hui impossible pour la marque de maintenir les mêmes tarifs que l'an passé. Affiché à partir de 899 €, le REDMAGIC 12 Pro perd ainsi ce qui faisait presque le meilleur atout de ses prédécesseurs. À presque mille euros, il ne fait tout simplement pas le poids face à des références mieux installées sur le marché — mais aussi plus conventionnelles il est vrai.

S'il est impossible d'aller chercher REDMAGIC sur la vitesse de ses produits, cette course n'est-elle pas vaine si le reste de la fiche technique est à la traîne ? La partie photo a grand besoin d'un coup de polish, tout comme la surcouche qui, des années après l'arrivée de la marque en Europe, porte encore des stigmates d'une traduction faite par-dessus la jambe.