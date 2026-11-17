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Il n’y a pas de différence entre un f/1.4 sur une lentille de 12mm ou une lentille de 100mm. L’ouverture est indépendante du diamètre. Le nombre est une puissance de perte de la lumière entrante (rapport entre la surface d’entrée de la lentille et la surface de sortie, donc indépendant de la taille de la lentille).

Heureusement d’ailleurs, sinon on ne pourrait jamais comparer les optiques entre elle.

Ainsi, un f/4.0 collecte 2^4.0/2^1.4 ~= 6x moins de lumière qu’un f/1.4 (et pas 2.85x moins comme le rapport simple le ferait penser). Voilà pourquoi on veut une large ouverture pour les photos de nuit. L’inconvénient d’une grande ouverture, c’est que l’on collecte plus de rayons qui ne sont pas dans l’axe optique (penchés) et donc qui viennent « frapper » les pixels voisins, ce qui crée du flou (le piqué en souffre immédiatement), donc un 1.4 pour le grand jour, c’est insupportable à utiliser.