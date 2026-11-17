Alors qu'Apple a lancé son premier smartphone équipé d'un objectif à ouverture variable, Samsung jette un regard envieux à son concurrent américain, et envisage de remettre le couvert pour ses prochaines générations de flagships.
Le géant des smartphones a-t-il du mal à avaler qu'Apple empiète sur ses plate-bandes ? Toujours est-il que, d'après un informateur cité par GSM Arena, Samsung envisage bel et bien le retour d'une optique à ouverture dynamique non pas pour les Galaxy S27, mais pour la génération suivante, laquelle tomberait justement pour les 10 ans du Galaxy S9 — le premier à embarquer cette technologie novatrice (et un peu gadget).
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Samsung ferait son retour sur les objectifs à ouverture variable
En 2018, Samsung faisait tourner les têtes en parvenant à embarquer dans un smartphone alors assez compact un objectif à ouverture variable. Monté sur un capteur 1/2.55" de 12 mégapixels, il offrait une ouverture impressionnante pour l'époque, oscillant entre f/1.5 et f/2.4. À titre de comparaison, le récent Galaxy S26 Ultra est équipé d'un objectif f/1.4 sur un capteur grand-angle de 1/1.3" et de 200 mégapixels.
Il est évidemment encore tôt pour savoir précisément ce que Samsung a en tête, mais la technologie a bien évolué en 10 ans. Pour preuve, Apple intègre sur ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max une optique capable d'offrir différents niveaux d'ouverture entre f/1.5 et f/4.0. Comme sur un appareil photo conventionnel, l'utilisateur peut choisir finement à quelle ouverture il déclenchera l'obturateur — ou laisser le smartphone sélectionner les réglages les plus adaptés.
D'accord, mais pour quoi faire ?
Offrir un objectif à ouverture variable sur un smartphone, c'est déjà réduire l'écart qui sépare ce type d'appareils d'une véritable caméra. Plus on offre de liberté créative aux utilisateurs, mieux c'est, pas vrai ? En permettant de sélectionner soit une très large ouverture (f/1.5) soit une ouverture moyenne (f/4.0), on joue sur la captation de lumière, et donc directement sur le piqué et l'effet "bokeh". Cela dit, on reste sur des capteurs assez petits, et un f/1.5 sur un smartphone n'équivaut absolument pas à une ouverture similaire sur un objectif d'appareil photo plein format. Toujours est-il que cette technologie a ses adeptes — même si j'ai personnellement trouvé qu'on arrête d'y penser à peu près 15 minutes après avoir déballé le téléphone.
On connait de toute façon la chanson : quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Après Apple qui s'inspire du Samsung Galaxy Z Fold 8 pour son iPhone Duo, c'est au tour du géant sud-coréen de reprendre son grand rival en exemple. Notons toutefois que les deux marques ne sont pas les seules à investir ce segment de marché assez niche : Xiaomi avait aussi tenté le coup de l'ouverture variable en 2024 avec son Xiaomi 14 Ultra.