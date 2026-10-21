Omdia est formelle. La société spécialisée dans l'analyse des marchés annonce en effet que les ventes d'écrans de smartphones pliables vont rebondir très fortement en 2026, avec une croissance attendue de +44% pour cette année. Un chiffre qui apparaît d'autant plus impressionnant quand il est comparé à celui de l'année dernière, où les ventes avaient reculé de 12%.

Ce sont ainsi 29 millions d'écrans pliables qui vont être commercialisés. Et évidemment, si l'on ne peut imposer l'égalité 1 écran pliable = 1 smartphone pliable, une telle croissance montre clairement une rebond très marqué du produit. Rebond qui ne doit rien au hasard, vu les écrans les plus recherchés.