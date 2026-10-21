2026 devrait être une belle année pour les smartphones pliables. C'est ce que montrent les prédiction sur les ventes d'écrans pliables cette année.
Difficile de ne pas voir une année historique pour le smartphone pliable pour 2026. Car si la technologie existe depuis déjà la fin de la décennie précédente, et a depuis été investie par la plupart des grands noms du secteur des smartphones, elle souffrait d'une absence notable : celle d'Apple. Or, ce trou a été comblé cette année, avec les iPhone Duo qui vont bientôt commencer à tomber dans la poche des acquéreurs. Une année historique qui se traduit par d'autres chiffres.
Les ventes d'écrans de smartphones pliables devraient croître de 44% en 2026
Omdia est formelle. La société spécialisée dans l'analyse des marchés annonce en effet que les ventes d'écrans de smartphones pliables vont rebondir très fortement en 2026, avec une croissance attendue de +44% pour cette année. Un chiffre qui apparaît d'autant plus impressionnant quand il est comparé à celui de l'année dernière, où les ventes avaient reculé de 12%.
Ce sont ainsi 29 millions d'écrans pliables qui vont être commercialisés. Et évidemment, si l'on ne peut imposer l'égalité 1 écran pliable = 1 smartphone pliable, une telle croissance montre clairement une rebond très marqué du produit. Rebond qui ne doit rien au hasard, vu les écrans les plus recherchés.
Un marché porté par le Samsung Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Duo
La nouvelle forme d'écran pliable plus carré, la forme « wide », va représenter une part notable de ces ventes – 44% à elle seule, alors qu'elle n'est arrivée sur le marché que cette année. Et c'est normal, puisqu'elle est la forme adoptée par les deux smartphones pliables les plus populaires, et de loin, du marché actuellement : le Samsung Galaxy Z Fold 8 et l'iPhone Duo.
À noter que ce rebond est une bonne nouvelle pour Samsung, qui fournit des écrans pour les deux appareils. Autre information, plus étonnante, Omdia indique que la demande pour les smartphones pliables est faible en ce moment en Chine, même si de plus en plus de Chinois sont intéressés par une acquisition potentielle d'un de ces appareils. De quoi y trouver encore de la marge ?