On le sait, les ventes de smartphones sont en souffrance cette année. Mais on apprend aujourd'hui que le recul est tout simplement inédit !
Ce matin, nous vous apprenions que les grands constructeurs de smartphones avaient nettement revu leurs objectifs à la baisse, que ce soit Apple, Samsung, ou bien les géants chinois comme Xiaomi. Et pour comprendre d'où ce pessimisme vient, aujourd'hui on peut observer des chiffres historiques du recul du marché mondial du secteur !
Vers une chute brutale du marché mondial du smartphone de l'ordre de 14%
Ça ne va pas bien, pas bien du tout dans le secteur du smartphone. La faute à l'explosion folle des composants mémoires, qui font croître énormément les coûts de production, et obligent les fabricants à augmenter leurs prix - ce qui entraîne derrière une baisse des ventes.
Et cette mécanique infernale a des effets extrêmement délétères, selon les derniers chiffres fournis par Counterpoint Research. En effet, son outil de suivi du marché, dit Smartphone Market Outlook Tracker, prédit que la baisse des ventes sur un an devrait être 13,9%. C'est tout simplement la baisse la plus importante jamais enregistrée dans le domaine, devant 2022 et ses -11,3% !
Les ventes devraient continuer à reculer en 2027
Et les problèmes ne devraient pas s'arrêter là. Counterpoint s'attend en effet à ce que la baisse perdure l'année suivante, cette fois avec un marché qui reculera de 6% environ.
« On s’attendait initialement à ce que le recul de 2026 marque le creux du cycle, mais la situation sur le marché de la mémoire est restée plus tendue que prévu. La demande en mémoire pour les appareils mobiles continue d’être supplantée par celle liée à l’IA et aux serveurs » explique ainsi l'analyste yang Wang.
Chez Counterpoint, on ne s'attend ainsi à un rebond possible qu'en 2028 (de l'ordre de +6%). Il devrait être soutenu par plus de composants mémoires disponibles, des prix stabilisés, ainsi qu'un retour de la demande de remplacement, qui aura été reportée par les acheteurs durant les années 2026 et 2027.