Et les problèmes ne devraient pas s'arrêter là. Counterpoint s'attend en effet à ce que la baisse perdure l'année suivante, cette fois avec un marché qui reculera de 6% environ.

« On s’attendait initialement à ce que le recul de 2026 marque le creux du cycle, mais la situation sur le marché de la mémoire est restée plus tendue que prévu. La demande en mémoire pour les appareils mobiles continue d’être supplantée par celle liée à l’IA et aux serveurs » explique ainsi l'analyste yang Wang.

Chez Counterpoint, on ne s'attend ainsi à un rebond possible qu'en 2028 (de l'ordre de +6%). Il devrait être soutenu par plus de composants mémoires disponibles, des prix stabilisés, ainsi qu'un retour de la demande de remplacement, qui aura été reportée par les acheteurs durant les années 2026 et 2027.