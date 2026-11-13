Deux générations de smartphones se sont succédé depuis sa sortie, mais le Galaxy S24 Ultra conserve une place particulière auprès de nombreux utilisateurs. Design, ergonomie et fonctionnalités du stylet : ses successeurs n’ont pas réussi à faire oublier certains choix de Samsung.
Un fil de discussion Reddit réunit ces jours-ci des utilisateurs du Galaxy S24 Ultra qui n’envisagent pas de le quitter. Leur téléphone leur plaît toujours, et les Galaxy S25 Ultra et S26 Ultra ne leur ont pas donné de raison suffisante d’en changer. Le site SamMobile a relevé ces témoignages et en a retrouvé des échos dans d’autres discussions. Les reproches visent surtout deux points : la disparition de certaines fonctions du S Pen et l’évolution du design des appareils plus récents.
Le Galaxy S24 Ultra reste une référence pour ses propriétaires
Le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy S26 Ultra ont beau avoir pris la relève, certains utilisateurs ne voient toujours pas de raison de ranger leur S24 Ultra au fond d’un tiroir. Sur Reddit, plusieurs propriétaires y défendent le design et les fonctionnalités de leur appareil, parfois au point de le considérer comme le meilleur équilibre jamais atteint par Samsung.
L'un d’eux explique encore attendre un smartphone capable de lui donner envie de changer, sans être certain d’en trouver un. D’autres envisagent tout simplement de conserver leur téléphone pendant plusieurs années, quitte à remplacer sa batterie plutôt que d’acheter un nouveau modèle. Un utilisateur indique même avoir déjà effectué cette opération et ne pas regretter son choix.
Cette fidélité n’est pas anodine : la série Galaxy S24 doit bénéficier de mises à jour logicielles jusqu’en 2031. Certains propriétaires envisagent donc de profiter de ce suivi sur la durée, plutôt que de céder aux générations suivantes. Les rumeurs autour du futur Galaxy S27 Ultra ne semblent d’ailleurs pas avoir convaincu tous les utilisateurs concernés.
Lors de notre test, le Galaxy S24 Ultra avait qui plus est décroché l’excellente note de 9/10, grâce notamment à son excellent écran, ses performances et ses qualités photographiques
Stylet S Pen, design : ce que les nouveaux modèles ont perdu
Plusieurs critiques reviennent dans les témoignages d’utilisateurs. Le design anguleux du Galaxy S24 Ultra, qui rappelle l’héritage des Galaxy Note, reste apprécié par une partie de ses propriétaires. Ses successeurs ont notamment modifié les lignes du châssis. Mais c’est aussi la disparition de certaines fonctions du S Pen Bluetooth, dès le Galaxy S25 Ultra, qui a laissé des regrets. Le stylet ne permet notamment plus de déclencher l’appareil photo à distance.
L'ergonomie entre également en ligne de compte. Le Galaxy S24 Ultra associait un écran plat à des bordures latérales légèrement incurvées, une combinaison que certains utilisateurs jugent plus agréable en main que les tranches plates des modèles suivants. À l’inverse, d’autres préfèrent justement les contours plats des générations récentes et acceptent volontiers de se passer des anciennes fonctions du stylet.
Les témoignages ne viennent pas uniquement de propriétaires qui n’ont jamais changé de téléphone. Un utilisateur ayant remplacé son S24 Ultra endommagé par un S26 Ultra explique regretter l’ancien design et ne pas avoir été convaincu par l’ampleur des améliorations. Un autre a même rendu son nouveau smartphone, préférant l’écran de son ancien appareil, malgré les progrès en matière de performances et de photographie.
Pour Samsung, ces différents retours démontrent la difficulté de convaincre des utilisateurs déjà satisfaits de leur smartphone. Le Galaxy S25 Ultra et le S26 Ultra n’ont pas suffi à faire oublier le S24 Ultra à une partie de ses propriétaires, qui semblent pour l’instant préférer le conserver plutôt que de passer à la génération suivante.