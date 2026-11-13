Le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy S26 Ultra ont beau avoir pris la relève, certains utilisateurs ne voient toujours pas de raison de ranger leur S24 Ultra au fond d’un tiroir. Sur Reddit, plusieurs propriétaires y défendent le design et les fonctionnalités de leur appareil, parfois au point de le considérer comme le meilleur équilibre jamais atteint par Samsung.

L'un d’eux explique encore attendre un smartphone capable de lui donner envie de changer, sans être certain d’en trouver un. D’autres envisagent tout simplement de conserver leur téléphone pendant plusieurs années, quitte à remplacer sa batterie plutôt que d’acheter un nouveau modèle. Un utilisateur indique même avoir déjà effectué cette opération et ne pas regretter son choix.

Cette fidélité n’est pas anodine : la série Galaxy S24 doit bénéficier de mises à jour logicielles jusqu’en 2031. Certains propriétaires envisagent donc de profiter de ce suivi sur la durée, plutôt que de céder aux générations suivantes. Les rumeurs autour du futur Galaxy S27 Ultra ne semblent d’ailleurs pas avoir convaincu tous les utilisateurs concernés.

Lors de notre test, le Galaxy S24 Ultra avait qui plus est décroché l’excellente note de 9/10, grâce notamment à son excellent écran, ses performances et ses qualités photographiques