Vous venez de remplacer votre smartphone par un modèle plus récent ? Ne reléguez pas l’ancien dans un tiroir, il peut encore vous être utile !
Google peaufine régulièrement son système d'exploitation mobile. Récemment, Android 17 QPR1 a modernisé l’interface de vos smartphones et amélioré leur confidentialité. Le géant de Mountain View a aussi corrigé 216 failles début novembre. Autant de mises à jour que votre vieux mobile ne verra probablement jamais, mais il ne faut pas le condamner à l’oubli pour autant.
Faute de pouvoir en faire un robot humanoïde comme les chercheurs de l'UCLA, voici 5 idées pour lui donner une seconde vie.
Offrez un nouveau système à votre vieux smartphone
Votre smartphone doit tirer sa révérence. Pourquoi ne pas prolonger son existence en le dotant d’une ROM communautaire ? En installant une distribution open source comme LineageOS ou GrapheneOS, vous pourrez prolonger vos mises à jour et vous doter d'un téléphone secondaire. Le hic ? Il faudra dire adieu aux fonctions maison de Google et à la plupart des applis bancaires.
Recyclez les capteurs photo
En branchant votre vieux portable à un ordinateur, vous pouvez l’utiliser comme une webcam et participer à des visios sur Zoom ou Meet. Il est même possible d’aller plus loin et de transformer votre mobile en caméra de surveillance avec Alfred Camera.
Transformez votre vieux portable en console
Si vous êtes fan de retrogaming et que le processeur de votre ancien téléphone tient encore la route, n'hésitez pas à installer des émulateurs comme RetroArch pour faire tourner des jeux Super Nintendo ou PlayStation 1. En passant par xCloud ou GeForce Now et en connectant une manette mobile, vous pourrez aussi déléguer le calcul à des serveurs distants et faire de votre portable une véritable console de poche.
Ajoutez un écran multimédia à votre véhicule
Saviez-vous qu’il était possible de transformer votre vieux téléphone en interface de type Android Auto ? Téléchargez une application comme Open Headunit, installez votre portable sur votre tableau de bord et le tour est joué !
Utilisez votre mobile comme connexion de secours
Si vous avez de temps à autre des soucis avec votre connexion principale, pensez à utiliser votre ancien mobile comme point d’accès Wi-Fi secondaire. Seul problème, il faudra payer un second forfait pour obtenir cette connexion de dépannage : à vous de voir si cela vaut le coup de dépenser un peu plus.