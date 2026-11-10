Squeak

Les utilisations sont nombreuses, et encore plus si on aborde certains outils. Tout d’abord, du développement pour y installer dessus des APK, les tester et réaliser des applications pratiques. Avec un peu de bricolage on peut par exemple réutiliser son vieux smartphone pour diffuser de la musique ien streaming incorporée à des enceintes, se faire une mini chaîne hifi etc. En passant par la domotique pour en faire une télécommande universelle.

Les plus créatifs peuvent y installer des applis de synthétiseurs et utiliser leur téléphone comme contrôleur.

En y installant Termux on peut même le transformer en mini serveur et autres.

En bref, un appareil en parfait état de fonctionnement a bien des usages que l’on peut (re)découvrir.