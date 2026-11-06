Vous trouviez que tout coûte plus cher ? Eh bien, vous n'avez pas tout vu, car les smartphones et les PC pourraient bien en 2027 souffrir de la hausse d'une taxe !
C'était un sujet dont nous vous parlions déjà au mois d'avril dernier. Les sociétés de gestion collective des droits d'auteurs souhaitaient une augmentation de la taxe redevance privée, appliquée aux appareils électroniques pour compenser les pertes dues aux possibilités de copie légale. Un sujet qui revient sur la table, et qui pourrait faire mal au prix des smartphones et des PC à l'avenir.
Les spécialiste demandent une hausse de la redevance copie privée
L'Informé apporte une mauvaise nouvelle. Les sociétés de gestion comme la Sacem, la SACD et l'Adami veulent augmenter drastiquement la redevance copie privée pour 2027.
Leur objectif est d'obtenir une augmentation de la taxe, qui pourrait alors aller jusqu'à 20 € HT pour un smartphone et 22 € HT pour une tablette avec plus de 512 Go de mémoire (soit 22 et 26,40 € TTC). Et elles ne souhaitent même pas s'arrêter là, puisqu'elles veulent aussi dorénavant que cette taxe s'applique aux ordinateurs, ce qui n'était pas le cas jusque-là.
Les industriels ne sont pas d'accord
Leur idée est ainsi d'appliquer une redevance de 20 € HT pour un PC fixe et 25 € HT un ordinateur portable. Avec ces préconisation, les sommes collectées passeraient de 195 à 297 millions d'euros par an. Ils appuient leur demande de hausse sur les copies qui peuvent être réalisées dans le cloud.
Évidemment, du côté de l'industrie, on est vent debout contre cette tentative d'augmenter les prix. La Fédération française des telecoms (qui représentent les Bouygues, Orange et autre SFR) critique cette volonte de hausser la taxe, alors même que la généralisation du streaming ces dernières années a plutôt tendance à faire baisser le nombre de copies réalisées par les usagers.