L'Informé apporte une mauvaise nouvelle. Les sociétés de gestion comme la Sacem, la SACD et l'Adami veulent augmenter drastiquement la redevance copie privée pour 2027.

Leur objectif est d'obtenir une augmentation de la taxe, qui pourrait alors aller jusqu'à 20 € HT pour un smartphone et 22 € HT pour une tablette avec plus de 512 Go de mémoire (soit 22 et 26,40 € TTC). Et elles ne souhaitent même pas s'arrêter là, puisqu'elles veulent aussi dorénavant que cette taxe s'applique aux ordinateurs, ce qui n'était pas le cas jusque-là.