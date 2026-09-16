Au-delà de ça, d’autres ajustements mineurs complètent le tableau : le globe qui permet de changer de clavier peut être masqué dans la barre de navigation, le réglage de l’heure propose désormais 3 modes clairs (automatique, 12h et 24h) et l’outil Health Connect peut se baser sur les données du podomètre de votre téléphone pour calculer les distances parcourues et les calories perdues. Conformément aux demandes des utilisateurs, une nouvelle option permet également de couper l’avertissement qui s’affiche lorsqu’on active les données mobiles.