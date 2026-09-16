On l’attendait, la voici enfin : Android 17 QPR1 est parmi nous. Cette mise à jour, qui fait suite à de nombreuses versions bêta, comprend plusieurs nouveautés intéressantes.
Android 17 se perfectionne, malgré quelques bugs recensés par les utilisateurs : Google a renforcé la sécurité du code de déverrouillage, favorisé l’accès à un son haute résolution via le Bluetooth, imposé des limites de mémoire aux applications pour optimiser les performances des smartphones et bien plus encore.
Bonne nouvelle, une première mise à jour stable d’Android 17 vient de pointer le bout de son nez. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les équipes de Google étaient inspirées. On fait le point.
Une interface modernisée
Mishaal Rahman, responsable de l’engagement communautaire pour Android, vient d’annoncer, dans un post publié sur Reddit, l’arrivée d’Android 17 QPR1. Cette mise à jour inclut pas mal de nouveautés qui devraient beaucoup plaire aux utilisateurs.
Google a, dans un premier temps, concentré ses efforts sur le design de son système d’exploitation mobile :
- Des effets de flou ont été ajoutés un peu partout, du menu contextuel de l’écran d’accueil aux dossiers d’applications, en passant par le panneau de volume ;
- L’icône des paramètres Android et le menu contextuel de l’écran d’accueil ont eu droit à un relooking ;
- Les réglages rapides sont devenus plus dynamiques avec l’inclusion de nouvelles animations et d’aperçus de retour prédictifs ;
- Le carrousel multimédia a aussi été modernisé : un petit aperçu de la carte suivante est désormais visible sur sa droite et il est possible de glisser plus facilement d’une session à une autre. Quant au bouton de sélection de sortie audio, son design a également été entièrement revu.
Google pense aussi à votre bien-être numérique : l’option « Pause Point », annoncée lors du dernier évènement I/O, fait, en effet, partie de la mise à jour. Cette fonctionnalité intègre un bref délai avant l’ouverture d’une application un peu trop distrayante. Cela suffira-t-il à dissuader les utilisateurs d’aller plus loin ? Rien n’est moins sûr…
Côté personnalisation, il est désormais possible de jongler entre plusieurs écrans de veille mais aussi de paramétrer le motif de vibration de chaque sonnerie. Ceux qui utilisent le terminal Linux embarqué auront aussi la joie de pouvoir personnaliser leurs polices, couleurs et raccourcis clavier.
De nombreuses évolutions du côté de la productivité
Les équipes de Google ont trouvé quelques belles idées pour booster la productivité des utilisateurs :
- Sur les grands écrans, la barre des tâches met en avant les applis récemment ouvertes au lieu des suggestions algorithmiques autrefois disponibles ;
- Le mode Bureau gagne en flexibilité grâce à des raccourcis apparaissant au survol et à des fenêtres PiP libres ;
- Il est aussi possible de glisser-déposer le contenu d’une bulle vers une autre fenêtre.
On note également l’arrivée d’une nouvelle vignette dans les Paramètres Rapides qui permet de lancer votre application de prise de notes préférée. Un raccourci additionnel a notamment été prévu dans un coin de l’écran pour les possesseurs de souris ou de trackpad.
Des améliorations pour la confidentialité et la sécurité
Du côté de la confidentialité, Google a intégré deux nouveautés :
- Au lieu de filmer tout ce qui s’affiche, l’enregistreur d’écran se concentre désormais sur l’application utilisée au moment du lancement de l’enregistrement. Pas de panique cependant, il est possible d’élargir le cadre de façon manuelle ;
- Grâce à une nouvelle API, les applications peuvent demander la permission de conserver les informations de localisation incluses dans les photos qui leur sont envoyées.
Google n’oublie pas non plus la sécurité : une toute nouvelle fonction de vérification du système a fait son apparition dans les paramètres. Elle permet notamment de contrôler l’authenticité des builds installés, et permet, si on le souhaite, d’utiliser un second appareil pour vérifier les informations, via un QR Code.
Les téléphones Pixel en première ligne
Au-delà de ça, d’autres ajustements mineurs complètent le tableau : le globe qui permet de changer de clavier peut être masqué dans la barre de navigation, le réglage de l’heure propose désormais 3 modes clairs (automatique, 12h et 24h) et l’outil Health Connect peut se baser sur les données du podomètre de votre téléphone pour calculer les distances parcourues et les calories perdues. Conformément aux demandes des utilisateurs, une nouvelle option permet également de couper l’avertissement qui s’affiche lorsqu’on active les données mobiles.
On le voit, même s’il n’y a rien de révolutionnaire, Google était tout de même d’humeur généreuse. Comme d’habitude, les propriétaires de Pixel seront les premiers à pouvoir profiter d’Android 17 QPR1 et les autres constructeurs devront prendre leur mal en patience avant d’y avoir accès. Notez que Google prévoit d’ores et déjà une nouvelle mise à jour trimestrielle, qui devrait arriver d’ici la fin de l’année.