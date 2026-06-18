Vous avez installé Android 17 sur votre Google Pixel et certaines applications de Google ne fonctionnent pas correctement ? C'est normal, surtout si vous êtes en Wi-Fi.
Lancé il y a quelques jours sur les téléphones Pixel, Android 17 apporte son lot de nouveautés, mais aussi quelques problèmes inattendus. Parmi eux, un bug de connectivité Wi-Fi commence à faire parler de lui et à agacer les utilisateurs.
Une mise à jour ambitieuse, mais pas parfaite
Android 17 apporte plusieurs fonctionnalités notables. Entre une refonte du système de multitâche avec les "Bubbles", des "Screen Reactions" destinées aux créateurs de contenu, un mode Gaming pensé pour les appareils pliables, et de nombreuses corrections de bugs portant sur la charge, la stabilité de l'appareil photo ou encore l'audio, les nouveautés sont nombreuses. La mise à jour est disponible pour les appareils Google Pixel compatibles.
Comme souvent lors des déploiements de nouvelles versions d'Android, des utilisateurs signalent cependant des dysfonctionnements. Plusieurs fils de discussion sur Reddit font état d'un problème de connectivité Wi-Fi particulier. Le téléphone indique bien être connecté au réseau, mais les données ne passent pas correctement dans certaines applications. La connexion mobile, elle, fonctionne normalement.
Les applications de Google concernées
Le comble dans les témoignages des utilisateurs, c'est que le bug semble toucher plus fréquemment les produits et services Google que le reste. Pour les personnes qui utilisent majoritairement les applications de Google, la gêne peut donc être réelle au quotidien.
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
Une solution de contournement a été identifiée par des utilisateurs. Elle consiste à activer le protocole IPv6 dans les paramètres de sa box. Cette manipulation semble résoudre le problème pour une partie des personnes concernées, même si elle n'est pas à la portée de tout le monde.
Je fais ma mise à jour ou j'attends ?
Tous les utilisateurs ne semblent pas touchés, donc faire sa mise à jour rapidement ne semble pas être une mauvaise idée dans l'absolu.
Pour ceux qui n'ont pas encore effectué la mise à jour, il peut être prudent d'attendre un correctif avant de passer à Android 17. Ce, afin d'éviter de se retrouver dans une situation où les bugs sont encore présents. Pour ceux qui ont déjà mis à jour et qui ne rencontrent pas ce souci, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de tenter de rétrograder vers une version antérieure.
Google n'a pas encore communiqué officiellement sur ce problème, mais un correctif devrait vraisemblablement être publié dans les prochaines semaines. Ce type de bug au déploiement n'est pas une première pour Android, y compris après des cycles de bêta tests prolongés.