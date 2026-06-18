Pour ceux qui n'ont pas encore effectué la mise à jour, il peut être prudent d'attendre un correctif avant de passer à Android 17. Ce, afin d'éviter de se retrouver dans une situation où les bugs sont encore présents. Pour ceux qui ont déjà mis à jour et qui ne rencontrent pas ce souci, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de tenter de rétrograder vers une version antérieure.