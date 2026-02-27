Deux semaines seulement après le lancement de la bêta 1 d'Android 17, Google vient de dévoiler une bêta 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme était d'humeur généreuse !
Attendu pour l'été 2026 sur nos smartphones, Android 17 se dévoile peu à peu. Quelques indices ont, en effet, permis d'en savoir plus sur ce nouveau système : son interface pourrait s'inspirer du design Liquid Glass et de nouveaux menus pourraient faire leur apparition. Après une première bêta, qui incluait des améliorations de performances, Google vient déjà de remettre le couvert.
De belles avancées du côté de la productivité…
La bêta 1 d'Android 17 a été déployée sur les Google Pixel il y a moins de deux semaines. Elle est aujourd'hui suivie d'une bêta 2, qui corrige, certes, quelques soucis de redémarrages intempestifs et de blocages d'écran, mais amène surtout une ribambelle de nouvelles fonctionnalités.
Cette nouvelle version de test comprend notamment un nouveau système de bulles, permettant de jongler facilement entre plusieurs applications. Pour l'utiliser, il suffit de faire un appui long sur une app pour la transformer en bulle flottante. Une barre des tâches a notamment été prévue sur les tablettes et smartphones pliables pour simplifier la gestion et le déplacement des outils.
Autre nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs : grâce à l'API Handoff, fortement inspirée de la fonction Continuity d'Apple, il est désormais possible de commencer une tâche sur un appareil et de la reprendre sur un autre. Google précise notamment que « Handoff prend en charge les transitions entre applications natives et le basculement vers le Web, offrant une flexibilité maximale et une expérience utilisateur complète même si l'application native n'est pas installée sur l'appareil de destination. »
… mais aussi du côté de la confidentialité
Du côté de la vie privée, Google a également eu quelques bonnes idées : la firme a conçu un sélecteur de contacts système pour permettre à Android de donner aux applis un accès temporaire et en lecture seule aux champs de contacts. De nouvelles mesures contre le vol de codes OTP par SMS ont également été déployées.
Du côté des développeurs, une nouvelle API est aussi disponible. Nommée EyeDropper, elle permet de récupérer la couleur d'un pixel de l'écran sans avoir besoin de permissions de captures d'écran. On trouve aussi quelques évolutions techniques : un support des pavés tactiles amélioré et une gestion des fuseaux horaires plus fine.
La bêta 2 d'Android 17 est disponible sur les Pixel 6 et ultérieures, la Pixel Tablet et les appareils pliables de la marque. Pour y accéder, il faut être inscrit au programme bêta Android.