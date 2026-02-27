Autre nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux utilisateurs : grâce à l'API Handoff, fortement inspirée de la fonction Continuity d'Apple, il est désormais possible de commencer une tâche sur un appareil et de la reprendre sur un autre. Google précise notamment que « Handoff prend en charge les transitions entre applications natives et le basculement vers le Web, offrant une flexibilité maximale et une expérience utilisateur complète même si l'application native n'est pas installée sur l'appareil de destination. »