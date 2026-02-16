Du côté multimédia, Android 17 introduit de nouvelles API pour les développeurs d'applications photo et vidéo. L'objectif est d'éliminer les micro-coupures ou gels d'image qui surviennent parfois lorsqu'on change de mode ou d'objectif pendant un enregistrement. Google décrit ces outils comme étant « de niveau professionnel », permettant des « transitions plus fluides entre les différents cas d'usage et modes de la caméra ».

Une API de gestion du volume sonore fait aussi son apparition pour uniformiser l'expérience audio entre applications et matériels différents. Par ailleurs, l'obligation d'adopter des interfaces adaptatives s'impose désormais aux applications ciblant cette version. Les développeurs ne pourront plus contourner cette règle qui force les apps à occuper toute la largeur des grands écrans, tablettes et écrans pliables. L'interface système elle-même évolue avec des menus plus compacts dans les paramètres et quelques icônes redessinées, notamment pour la luminosité et le volume.

À ce stade, la mise à jour est réservée aux utilisateurs de Pixel éligibles ayant rejoint le programme Android Beta, à savoir les Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 et Pixel Tablet. La stabilité de la plateforme est attendue pour le mois de mars, avec finalisation des SDK et comportements applicatifs. La version définitive d'Android 17 devrait quant à elle arriver plus tard, probablement en juin prochain.