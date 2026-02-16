Google a finalement lancé la première version bêta de son système d'exploitation mobile. Les propriétaires de Pixel inscrits au programme peuvent désormais tester les nouveautés d'Android 17 Beta 1, une mise à jour qui promet d'améliorer sensiblement la fluidité.
Le géant de Mountain View a finalement lancé Android 17 Beta 1 vendredi dernier, avec deux jours de décalage par rapport au calendrier initial. La distribution était prévue le mercredi 11 février, mais l'entreprise a suspendu le déploiement sans fournir d'explication détaillée, se contentant d'annoncer une mise à jour « prochainement ». Les utilisateurs possédant un smartphone Pixel récent inscrit au programme bêta peuvent désormais télécharger cette première mouture via une mise à jour OTA.
Première bêta d'Android 17 : Google promet un système plus rapide
Pour cette première mise à jour bêta d'Android 17, les performances occupent une place centrale. Google a travaillé sur plusieurs fronts pour éliminer les ralentissements, à commencer par la réduction des images manquées à l'affichage, la baisse de la consommation processeur liée au ramasse-miettes, et des optimisations plus agressives du système. La mémoire utilisée par les notifications a également été réduite, permettant une gestion plus efficace des ressources.
Ces optimisations passeront sans doute inaperçues pour la majorité des utilisateurs. Pourtant, elles devraient concrètement se traduire par une réactivité accrue au quotidien, offrant ainsi une interface plus fluide, des transitions plus rapides ainsi que des applications plus véloces. Le géant californien abandonne par ailleurs le système des Developer Previews au profit du canal Canary, introduit l'été dernier. Cette nouvelle approche permet un déploiement plus rapide des fonctionnalités et garantit une stabilité renforcée lors de la phase bêta.
Caméra, audio et interface : les nouveautés visibles
Du côté multimédia, Android 17 introduit de nouvelles API pour les développeurs d'applications photo et vidéo. L'objectif est d'éliminer les micro-coupures ou gels d'image qui surviennent parfois lorsqu'on change de mode ou d'objectif pendant un enregistrement. Google décrit ces outils comme étant « de niveau professionnel », permettant des « transitions plus fluides entre les différents cas d'usage et modes de la caméra ».
Une API de gestion du volume sonore fait aussi son apparition pour uniformiser l'expérience audio entre applications et matériels différents. Par ailleurs, l'obligation d'adopter des interfaces adaptatives s'impose désormais aux applications ciblant cette version. Les développeurs ne pourront plus contourner cette règle qui force les apps à occuper toute la largeur des grands écrans, tablettes et écrans pliables. L'interface système elle-même évolue avec des menus plus compacts dans les paramètres et quelques icônes redessinées, notamment pour la luminosité et le volume.
À ce stade, la mise à jour est réservée aux utilisateurs de Pixel éligibles ayant rejoint le programme Android Beta, à savoir les Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10 et Pixel Tablet. La stabilité de la plateforme est attendue pour le mois de mars, avec finalisation des SDK et comportements applicatifs. La version définitive d'Android 17 devrait quant à elle arriver plus tard, probablement en juin prochain.