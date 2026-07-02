Ce durcissement s’inscrit dans une séquence cohérente. Google multiplie les couches de protection antivol depuis plusieurs mois, avec notamment le verrouillage automatique en cas de détection de mouvement suspect. L’ancienne astuce de contournement via l’interface d’appel d’urgence, qui exploitait des failles présentes jusqu’à Android 5, est depuis longtemps inopérante sur les versions récentes. Android 17 va plus loin en s’attaquant aux méthodes d’attaque plus sophistiquées, celles qui ne cherchent pas une faille logicielle mais simplement à épuiser les combinaisons possibles. Pour les utilisateurs du Pixel 10 et des appareils sous Android 17, la protection sera native dès le premier démarrage.