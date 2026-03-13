La nouvelle mesure concerne l’AccessibilityService API, une interface essentielle pour les outils d’accessibilité. Elle permet notamment aux applications d’analyser ce qui s’affiche à l’écran ou d’interagir avec certaines commandes du système. À l’origine, cette API est destinée aux applications d’assistance pour les personnes en situation de handicap, comme les lecteurs d’écran ou les outils de commande vocale.

Mais au fil des années, de nombreuses applications ont commencé à l’utiliser pour contourner certaines limitations du système Android. Des applications d’automatisation, de personnalisation ou même certains launchers s’appuient ainsi sur cette API pour proposer des fonctions avancées. Avec Android 17 Beta 2, Google restreint désormais cet accès lorsque le mode Protection Avancée est activé.

Dans ce cas, les applications qui ne sont pas officiellement reconnues comme outils d’accessibilité ne peuvent plus obtenir l’autorisation d’utiliser cette API. Si une application possédait déjà cette permission, le système la révoque automatiquement.