Android 17 pourrait introduire une nouvelle restriction de sécurité qui risque de perturber certaines applications populaires. En cause : un renforcement du mode Protection Avancée.
Google continue de renforcer la sécurité d’Android, et cela ne va pas plaire à tout le monde. Avec Android 17 Beta 2, une nouvelle restriction liée au mode Protection Avancée commence à apparaître. Si cette protection est activée, certaines applications pourraient perdre des fonctions essentielles. Plusieurs outils populaires reposent en effet sur une API que Google souhaite désormais encadrer beaucoup plus strictement.
Android 17 bloque certaines apps qui utilisent les outils d'accessibilité
La nouvelle mesure concerne l’AccessibilityService API, une interface essentielle pour les outils d’accessibilité. Elle permet notamment aux applications d’analyser ce qui s’affiche à l’écran ou d’interagir avec certaines commandes du système. À l’origine, cette API est destinée aux applications d’assistance pour les personnes en situation de handicap, comme les lecteurs d’écran ou les outils de commande vocale.
Mais au fil des années, de nombreuses applications ont commencé à l’utiliser pour contourner certaines limitations du système Android. Des applications d’automatisation, de personnalisation ou même certains launchers s’appuient ainsi sur cette API pour proposer des fonctions avancées. Avec Android 17 Beta 2, Google restreint désormais cet accès lorsque le mode Protection Avancée est activé.
Dans ce cas, les applications qui ne sont pas officiellement reconnues comme outils d’accessibilité ne peuvent plus obtenir l’autorisation d’utiliser cette API. Si une application possédait déjà cette permission, le système la révoque automatiquement.
Une protection renforcée pour éviter l'utilisation frauduleuse du smartphone
Google a introduit le mode de Protection Avancée avec Android 16. Ce mode vise les utilisateurs souhaitant une protection renforcée contre les attaques, les logiciels malveillants ou les tentatives de surveillance.
L’accès aux services d’accessibilité représente en effet un point sensible. Une application disposant de cette permission peut lire le contenu affiché à l’écran, observer les interactions de l’utilisateur et effectuer certaines actions automatiquement.
Ces capacités peuvent être détournées par des applications malveillantes. La nouvelle restriction vise donc à limiter ce risque en empêchant les applications qui ne sont pas conçues pour l’accessibilité d’utiliser ces fonctions.
Dans les tests réalisés avec Android 17 Beta 2, certaines applications ne peuvent plus fonctionner correctement lorsque ce mode est activé. C’est par exemple le cas d’outils comme dynamicSpot, qui reproduit la Dynamic Island de l'iPhone en s’appuyant sur les services d’accessibilité. Pour continuer d'utiliser ces applications, il faut alors désactiver le mode de Protection Avancée.
Les véritables outils d’accessibilité, comme les lecteurs d’écran ou les services vocaux destinés aux personnes en situation de handicap, ne sont pas concernés par cette restriction. Pour les autres logiciels, les développeurs n'auront d'autre choix que de les mettre à jour et de trouver une autre solution pour fonctionner, sans sacrifier la sécurité du smartphone.