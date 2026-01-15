Ça y est, Android 16 QPR3 Bêta 2 débarque avec son lot d'évolutions et de corrections. La mise à jour fait toutefois machine arrière sur certaines fonctionnalités et c'est bien dommage.
Un peu avant Noël, Google a lancé Android 16 QPR2 et déployé plusieurs nouveautés sur nos smartphones. La firme a commencé l'année 2026 en déployant des correctifs qui ont notamment permis de booster l'autonomie des Google Pixel. Alors que la première version test d'Android 16 QPR3 avait réintroduit une fonction abandonnée, Google a décidé, dans la seconde bêta, de restreindre des options pourtant bien utiles. Explications.
Google supprime des options dans Android 16 QPR3 Bêta 2
Le mois dernier, l'équipe d'Android Authority avait remarqué, en analysant la mise à jour Canary 25.12, une légère régression concernant l'écran « Applications récentes ». Ce changement se confirme dans la deuxième version bêta d'Android 16 QPR3 : Google a, semble-t-il, décidé de limiter considérablement les options proposées dans cette vue.
En faisant un appui long sur une image dans une app compatible, il était possible, dans l'écran dédié aux services récemment utilisés, d'accéder à plusieurs fonctions. On pouvait notamment :
- Copier le visuel ;
- Lancer Google Lens et trouver des informations ;
- Enregistrer le média sur son appareil ;
- Partager l'image.
Hélas, avec Android 16 QPR3 Bêta 2, l'utilisateur va devoir dire adieu à deux possibilités : la sauvegarde locale et l'ouverture dans Lens ont, en effet, été supprimées.
Une option discrète mais pourtant utile
Pourquoi ce rétropédalage ? L'option étant plutôt discrète, il est possible que de nombreux utilisateurs soient passés à côté et que Google ait donc décidé de supprimer les fonctions qui étaient les moins utilisées. Cela pourrait expliquer pourquoi l'équipe Google a choisi de se concentrer uniquement sur les fonctions de copie et de partage.
C'est, en tout cas, bien dommage car l'extraction des visuels vers Lens et l'enregistrement local étaient des options plutôt pratiques. Cependant, il est inutile de mettre la charrue avant les boeufs : il ne s'agit, pour l'instant, que d'une modification déployée dans une version bêta. Si les retours des utilisateurs ne sont pas bons, Google pourrait bien changer d'avis et décider de réintroduire ces fonctionnalités pour le lancement officiel d'Android 16 QPR3.