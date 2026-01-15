C'est, en tout cas, bien dommage car l'extraction des visuels vers Lens et l'enregistrement local étaient des options plutôt pratiques. Cependant, il est inutile de mettre la charrue avant les boeufs : il ne s'agit, pour l'instant, que d'une modification déployée dans une version bêta. Si les retours des utilisateurs ne sont pas bons, Google pourrait bien changer d'avis et décider de réintroduire ces fonctionnalités pour le lancement officiel d'Android 16 QPR3.