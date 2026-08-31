La bêta 4 d’Android 17 QPR2 est arrivée ! Pas de grande révolution au programme, mais le système continue de se perfectionner en attendant la sortie d’une prochaine version stable.
Lancé le 16 juin dernier, Android 17 évolue régulièrement. La confidentialité des connexions réseau a été améliorée avec l’extension de la prise en charge d’ECH , la gestion de la mémoire des smartphones a été renforcée et une fonction permettant de lutter contre le mal des transports a récemment été déployée. L’arrivée de la version QPR2 bêta 4 devrait encore faire bouger les choses. On fait le point.
Des améliorations plutôt discrètes au programme
Que les petits curieux se réjouissent, Google vient de déployer la bêta 4 d’Android 17 QPR2 sur ses téléphones Pixel. Un build spécifique, dédié aux Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold, est également dans les tuyaux : la date de disponibilité n’a, toutefois, pas été communiquée.
- Un design affiné, réussi
- Des fonctions d'IA novatrices et utiles (Rambler, retouche photo vocale)
- Les photos au grand-angle
Répondant au joli nom de CP41.260814.003. A2, la mise à jour apporte quelques nouveautés mineures. Une nouvelle tuile dédiée à la diffusion vocale fait son entrée dans les paramètres rapides et un menu nommé « Notification Intelligence » (« intelligence des notifications » en français) a été ajouté. On y trouve notamment les résumés de notifications générés par l’intelligence artificielle mais aussi un mode pause et un système d’organisation des alertes.
Google a également inclus de nouveaux badges dans les options de fond d’écran et de nouvelles options de personnalisation de la barre de statut. Le géant de la Tech a également légèrement modifié le look du menu qui apparaît lorsque l’utilisateur appuie longuement sur son fond d’écran.
Une armée de correctifs déployés ce mois-ci
S’il y a relativement peu de nouveautés à se mettre sous la dent du côté des fonctionnalités, Google a, en revanche, mis le paquet sur le plan des correctifs. Ses équipes se sont, en effet, attaquées à un grand nombre de bugs : problèmes de surchauffe et de redémarrages intempestifs, soucis de navigation gestuelle, saisie de texte impossible pour rechercher des applications… La liste est longue et montre bien qu’il y a encore beaucoup à faire.
Si certains bugs sont mineurs, d’autres sont plus conséquents. L’audio des appels basculait parfois vers le haut-parleur plutôt que vers un casque connecté via le Bluetooth. L’enregistrement d’écran verrouillait le micro pour toutes les applications et il fallait redémarrer son smartphone pour y remédier. Quant à la reconnaissance faciale en basse luminosité, elle était parfois défaillante. Autre bug un tantinet agaçant : la charge ralentissait considérablement sur les derniers 2 %.
Google a, on le voit, encore beaucoup de pain sur la planche avant d’arriver à une version stable, mais le géant de la Tech a le temps de redresser la barre : la prochaine version stable ne devrait être lancée qu’en décembre prochain.
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