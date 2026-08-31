La bêta 4 d’Android 17 QPR2 est arrivée ! Pas de grande révolution au programme, mais le système continue de se perfectionner en attendant la sortie d’une prochaine version stable.

Google déploie la bêta 4 d'Android 17 QPR2. © Shutterstock
Google déploie la bêta 4 d'Android 17 QPR2. © Shutterstock

Lancé le 16 juin dernier, Android 17 évolue régulièrement. La confidentialité des connexions réseau a été améliorée avec l’extension de la prise en charge d’ECH , la gestion de la mémoire des smartphones a été renforcée et une fonction permettant de lutter contre le mal des transports a récemment été déployée. L’arrivée de la version QPR2 bêta 4 devrait encore faire bouger les choses. On fait le point.

Des améliorations plutôt discrètes au programme

Que les petits curieux se réjouissent, Google vient de déployer la bêta 4 d’Android 17 QPR2 sur ses téléphones Pixel. Un build spécifique, dédié aux Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL et 11 Pro Fold, est également dans les tuyaux : la date de disponibilité n’a, toutefois, pas été communiquée.

Google Pixel 11
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Répondant au joli nom de CP41.260814.003. A2, la mise à jour apporte quelques nouveautés mineures. Une nouvelle tuile dédiée à la diffusion vocale fait son entrée dans les paramètres rapides et un menu nommé « Notification Intelligence » (« intelligence des notifications » en français) a été ajouté. On y trouve notamment les résumés de notifications générés par l’intelligence artificielle mais aussi un mode pause et un système d’organisation des alertes.

Google a également inclus de nouveaux badges dans les options de fond d’écran et de nouvelles options de personnalisation de la barre de statut. Le géant de la Tech a également légèrement modifié le look du menu qui apparaît lorsque l’utilisateur appuie longuement sur son fond d’écran.

Un build spécial prévu pour les Pixel 11. © Pierre Crochart pour Clubic.com

Une armée de correctifs déployés ce mois-ci

S’il y a relativement peu de nouveautés à se mettre sous la dent du côté des fonctionnalités, Google a, en revanche, mis le paquet sur le plan des correctifs. Ses équipes se sont, en effet, attaquées à un grand nombre de bugs : problèmes de surchauffe et de redémarrages intempestifs, soucis de navigation gestuelle, saisie de texte impossible pour rechercher des applications… La liste est longue et montre bien qu’il y a encore beaucoup à faire.

Si certains bugs sont mineurs, d’autres sont plus conséquents. L’audio des appels basculait parfois vers le haut-parleur plutôt que vers un casque connecté via le Bluetooth. L’enregistrement d’écran verrouillait le micro pour toutes les applications et il fallait redémarrer son smartphone pour y remédier. Quant à la reconnaissance faciale en basse luminosité, elle était parfois défaillante. Autre bug un tantinet agaçant : la charge ralentissait considérablement sur les derniers 2 %.

Google a, on le voit, encore beaucoup de pain sur la planche avant d’arriver à une version stable, mais le géant de la Tech a le temps de redresser la barre : la prochaine version stable ne devrait être lancée qu’en décembre prochain.

Source : 9To5Google
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