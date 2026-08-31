S’il y a relativement peu de nouveautés à se mettre sous la dent du côté des fonctionnalités, Google a, en revanche, mis le paquet sur le plan des correctifs. Ses équipes se sont, en effet, attaquées à un grand nombre de bugs : problèmes de surchauffe et de redémarrages intempestifs, soucis de navigation gestuelle, saisie de texte impossible pour rechercher des applications… La liste est longue et montre bien qu’il y a encore beaucoup à faire.