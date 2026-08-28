Lorsqu’un appareil établit une connexion HTTPS, il commence par négocier avec le serveur auquel il se connecte les paramètres nécessaires au chiffrement.

Cette première étape, appelée Client Hello, peut notamment contenir le nom du domaine recherché via le SNI (Server Name Indication), une extension de TLS qui permet au serveur de savoir vers quel site diriger la connexion lorsque plusieurs domaines partagent la même adresse IP. Le contenu des échanges reste donc inaccessible, mais un fournisseur d’accès à Internet ou l’administrateur d’un réseau Wi-Fi peut encore identifier le site ou le service contacté.

C’est donc cette information qu’ECH se donne pour mission de protéger. Cette autre extension de TLS chiffre les informations sensibles du Client Hello afin de masquer le nom du domaine transmis via le SNI. Associée à un DNS chiffré, elle réduit ainsi fortement les métadonnées accessibles aux intermédiaires présents sur le réseau. La protection n’est toutefois pas synonyme d’anonymat : l’adresse IP du serveur, la durée de la connexion ou encore le volume de données échangées sont toujours visibles.