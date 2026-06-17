Il est enfin là ! Google a officiellement lancé la version stable du système d’exploitation mobile Android 17, en privilégiant, bien sûr, ses bien-aimés Pixel.
Il aura fallu plusieurs mois de patience et quatre versions de test pour finaliser Android 17. La première bêta, lancée en février dernier, proposait surtout des améliorations de performance. La seconde, plus généreuse, incluaient les premières bulles flottantes et un sélecteur de contacts. Avec la bêta 3, les utilisateurs ont eu la joie de tester un split tunneling natif. Enfin la bêta 4 d’avril se concentrait, avant tout, sur la stabilité. Que réserve la version stable d’Android 17 à nos smartphones ? On fait le point dès maintenant.
Un lancement placé sous le signe de la productivité et de la créativité
Google a déployé hier un nouveau Pixel Drop. Dans le même temps, il en a profité pour annoncer l’arrivée du très attendu Android 17. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le géant de la Tech n’a pas chômé.
En plus des évolutions visuelles Material 3 Expressive, on trouve tout d’abord une fonction « Handoff » qui permet de démarrer une tâche sur son téléphone et de la poursuivre sur un autre appareil mais aussi. Mais la nouveauté la plus visible est sans aucun doute les bulles : il suffira, en effet, de faire un appui long sur une application pour l’insérer dans une « fenêtre flottante compacte ». Sur les grands écrans et les portables pliants, Google a également prévu une barre en bas de l’écran qui permettra de jongler entre plusieurs bulles. Une option qui plaira beaucoup aux adeptes du multitâche.
Du côté de la création de contenu, la firme propose désormais une fonctionnalité qui permet à l’utilisateur qui souhaite partager ses impressions avec sa communauté de faire un enregistrement « avec la caméra frontale de (son) appareil et (de) capturer simultanément l'écran de (son) téléphone. »
Du nouveau aussi côté sécurité et performance
Pour booster la sécurité des smartphones, le géant de la Tech a vu les choses en grand : « les améliorations apportées à la détection des menaces en temps réel bloquent davantage d'applications suspectes et d'escroqueries, et le mode de protection avancée amélioré vous protège des menaces sophistiquées. » On trouve aussi d’autres nouveautés comme un indicateur discret permettant de savoir si une app a accès à sa position et une localisation approximative qui s’adapte à la densité de population autour de soi.
Google annonce également avoir amélioré la fonction « Mark as lost » de Localiser (« Marquer comme perdu » en français) en y intégrant notamment l’authentification biométrique : « même si un voleur connaît votre code, il ne pourra pas accéder aux informations de votre téléphone ni désactiver le suivi », indique notamment la firme. L’activation du mode coupera automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth. Dans le même temps, le nombre de tentatives de déverrouillage autorisées a été réduit et les délais d’attente entre chaque échec, allongés.
Côté confidentialité, l’utilisateur pourra désormais fournir un accès à sa localisation précise pour une seule session. On trouve aussi, mais c’était déjà disponible en bêta, un sélecteur de contacts qui permet de ne pas avoir à accorder un accès complet au répertoire. Ces avancées ont, bien sûr, été inspirées par les nombreuses critiques sur la gestion des données personnelles sous Android.
On note également d’autres évolutions intéressantes qui donnent plus de contrôle : le volume de l’Assistant disposera désormais de son propre curseur et il sera possible d’exclure certaines apps du thème sombre. De plus, l’utilisateur pourra aussi masquer les noms des apps sur l’écran d’accueil. Google indique également que des limites de mémoire ont été fixées pour éviter que les applis ne consomment trop de RAM.
D’autres avancées prometteuses qui demanderont de la patience
Dans son annonce, Google a également dévoilé un mode de jeu pliable, qui peut transformer les smartphones pliants en consoles : « Les appareils pliables bénéficient désormais d’une disposition optimisée 50/50, avec l’écran de jeu en haut et une manette dynamique en dessous, pour un confort visuel et une liberté de mouvement accrus. » Il sera notamment possible de connecter une manette externe, ce qui devrait beaucoup plaire aux fans de jeux vidéo.
Hélas, si elle est activée dans Android 17, cette nouveauté ne sera, en réalité, disponible que dans quelques mois. La date exacte n’a, pour l’heure, pas été communiquée. Il en va de même pour les fonctionnalités avancées de Gemini Intelligence, qui devraient pointer le bout de leur nez sur « certains appareils compatibles » durant l’été.
Concernant la disponibilité des fonctions annoncées, Google indique que le déploiement débutera d’abord sur les Pixel 6 et ultérieurs avant de s’étendre aux autres appareils Android compatibles durant l’année. Il faudra donc faire preuve de patience avant de pouvoir accéder à toutes ces nouveautés.