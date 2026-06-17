En plus des évolutions visuelles Material 3 Expressive, on trouve tout d’abord une fonction « Handoff » qui permet de démarrer une tâche sur son téléphone et de la poursuivre sur un autre appareil mais aussi. Mais la nouveauté la plus visible est sans aucun doute les bulles : il suffira, en effet, de faire un appui long sur une application pour l’insérer dans une « fenêtre flottante compacte ». Sur les grands écrans et les portables pliants, Google a également prévu une barre en bas de l’écran qui permettra de jongler entre plusieurs bulles. Une option qui plaira beaucoup aux adeptes du multitâche.