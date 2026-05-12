L'exécution de ces tâches repose sur une approche hybride : les opérations simples sont traitées localement via Gemini Nano pour la rapidité et la confidentialité, tandis que les tâches plus complexes transitent par le cloud. Rambler, par exemple, sera initialement réservée aux appareils estampillés Gemini Intelligence (on imagine que le Pixel 11 sera l'un des premiers modèles compatibles) en raison de ses besoins matériels spécifiques.

Sur le fond, Google choisit de frapper vite et fort là où Apple, avec Apple Intelligence et le Siri refondu attendu sous iOS 27 en septembre, accuse encore du retard sur des fonctionnalités annoncées depuis WWDC 2024. L'enjeu n'est plus seulement d'avoir le meilleur assistant vocal : c'est de faire d'Android la plateforme mobile la plus capable d'agir, pas seulement de répondre.