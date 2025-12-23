Google décale le remplacement de l'Assistant Google par Gemini sur Android. La migration, prévue pour fin 2025, glisse vers 2026. Les utilisateurs gardent leur assistant actuel sans changement forcé.
Google l'avait annoncé au printemps. L'Assistant Google devait céder sa place à Gemini sur la plupart des smartphones Android d'ici la fin 2025. Le calendrier semblait fixé, et on vous avait d'ailleurs parlé de cet arrêt de l'IA de Google. Pourtant, à quelques jours de la nouvelle année, la situation évolue. Google décale cette transition et la reporte sur 2026.
L'annonce vient d'un document d'assistance publié le 19 décembre, relayé par l'équipe Gemini Apps. Le message reste sobre. Google parle d'un ajustement de calendrier et promet des détails dans les mois qui viennent. Voilà qui vient dissiper le brouillard. Les utilisateurs Android ne se verront pas imposer Gemini immédiatement.
Google freine sur le remplacement de l'Assistant et laisse le choix aux utilisateurs
« Plus tôt cette année, nous avons partagé notre intention de faire migrer l'Assistant vers Gemini sur la plupart des appareils mobiles d'ici fin 2025 », écrit Google. L'entreprise ajoute qu'elle ajuste ce calendrier pour garantir « une transition fluide », avec une migration qui s'étalera jusqu'en 2026.
Concrètement, les utilisateurs gagnent du temps. Ceux qui utilisent l'Assistant Google depuis des années gardent leurs habitudes. Ceux qui ont essayé Gemini et préféré revenir en arrière conservent cette option. Google maintient les deux assistants disponibles sur smartphone. Pas de basculement forcé pour le moment. On appelle cela ménager la chèvre et le chou.
Un choix qui a de quoi contraster avec d'autres transitions menées par Google sur ses services. Habituellement, le groupe impose ses nouveaux outils plus rapidement. Ici, la démarche se veut progressive. Il s'agit d'éviter toute rupture brutale pour un assistant utilisé quotidiennement, que ce soit pour régler une alarme, passer un appel ou gérer un appareil connecté.
Gemini reste disponible comme application indépendante sur Android. Les paramètres permettent toujours de choisir l'assistant par défaut. Cette souplesse répond directement aux retours des utilisateurs durant les premières phases de test, où certaines fonctions de base posaient problème.
Gemini se veut le successeur, mais Google évite le passage en force
Google continue de présenter Gemini comme le futur de l'Assistant. L'entreprise met en avant une meilleure compréhension du langage naturel et des capacités génératives plus poussées. L'Assistant Google, lancé il y a presque dix ans, repose sur une architecture conçue avant l'essor de l'IA générative.
Pourtant, dès les premiers mois, les utilisateurs ont signalé des difficultés pour des actions simples, comme gérer des alarmes ou des routines domotiques. D'autres ont soulevé la question des données personnelles. Google a depuis modifié sa politique pour permettre les appels et messages via Gemini, sans que ces échanges servent à entraîner les modèles.
Il faut dire que le contexte technologique bouge vite. Les récentes mises à jour de Gemini, avec les versions 3 Pro et 3 Flash, ont reçu un accueil favorable. NotebookLM a également bénéficié d'améliorations appréciées. Parallèlement, OpenAI a accéléré le développement de ChatGPT, avec une version 5.2 désormais disponible. Dans ce contexte, un basculement imposé aurait risqué de provoquer une réaction négative des utilisateurs.
La stratégie se déploie par étapes. Gemini s'installe déjà sur d'autres appareils. Google Home, Google TV, montres connectées et véhicules compatibles accueillent progressivement le nouvel assistant. Cette diffusion permet à Google d'élargir les usages sans bouleverser l'expérience sur smartphone.
La concurrence avance à un rythme différent. ChatGPT fonctionne sur iPhone via Apple Intelligence, mais uniquement pour répondre à des questions, sans contrôler les applications. La nouvelle version de Siri n'arrivera pas avant le printemps 2026 au plus tôt. Bixby prépare aussi une refonte. Sur le terrain de l'assistance système, Gemini dispose déjà d'un ensemble de fonctions plus large que ses rivaux.
Quant à la date précise, ce que l'on sait, c'est que pour Android Auto, l'Assistant restera disponible « jusqu'en mars 2026 », comme l'indique notamment Android Central. Pour les smartphones et tablettes, Google promet de partager plus de détails prochainement.