Google continue de présenter Gemini comme le futur de l'Assistant. L'entreprise met en avant une meilleure compréhension du langage naturel et des capacités génératives plus poussées. L'Assistant Google, lancé il y a presque dix ans, repose sur une architecture conçue avant l'essor de l'IA générative.

Pourtant, dès les premiers mois, les utilisateurs ont signalé des difficultés pour des actions simples, comme gérer des alarmes ou des routines domotiques. D'autres ont soulevé la question des données personnelles. Google a depuis modifié sa politique pour permettre les appels et messages via Gemini, sans que ces échanges servent à entraîner les modèles.

Il faut dire que le contexte technologique bouge vite. Les récentes mises à jour de Gemini, avec les versions 3 Pro et 3 Flash, ont reçu un accueil favorable. NotebookLM a également bénéficié d'améliorations appréciées. Parallèlement, OpenAI a accéléré le développement de ChatGPT, avec une version 5.2 désormais disponible. Dans ce contexte, un basculement imposé aurait risqué de provoquer une réaction négative des utilisateurs.

La stratégie se déploie par étapes. Gemini s'installe déjà sur d'autres appareils. Google Home, Google TV, montres connectées et véhicules compatibles accueillent progressivement le nouvel assistant. Cette diffusion permet à Google d'élargir les usages sans bouleverser l'expérience sur smartphone.

La concurrence avance à un rythme différent. ChatGPT fonctionne sur iPhone via Apple Intelligence, mais uniquement pour répondre à des questions, sans contrôler les applications. La nouvelle version de Siri n'arrivera pas avant le printemps 2026 au plus tôt. Bixby prépare aussi une refonte. Sur le terrain de l'assistance système, Gemini dispose déjà d'un ensemble de fonctions plus large que ses rivaux.

Quant à la date précise, ce que l'on sait, c'est que pour Android Auto, l'Assistant restera disponible « jusqu'en mars 2026 », comme l'indique notamment Android Central. Pour les smartphones et tablettes, Google promet de partager plus de détails prochainement.