Le gain est triple. Pour l'utilisateur, une interface identique quel que soit le fournisseur VPN utilisé. Pour les développeurs VPN, moins de code à maintenir. Et pour les applications VPN qui ne proposaient pas encore le split tunneling, la fonction devient accessible sans développement supplémentaire.

Google précise que cette évolution est « une façon standardisée pour les applications VPN de proposer l'exclusion d'applications ». La formulation est technique, mais le bénéfice est concret. Plus besoin de fouiller dans les réglages de chaque appli VPN pour trouver l'option. Elle sera au même endroit pour tout le monde.

Reste une nuance importante. La fonction est pour l'instant réservée aux développeurs. Les applications VPN devront l'adopter explicitement. Si les grands noms du secteur l'intégreront probablement dès la sortie stable d'Android 17, les fournisseurs plus modestes pourraient prendre du retard. La sortie stable est attendue au second semestre 2026.

Le VPN parfait n'existe pas, mais un VPN qui arrête de casser vos autres applications, c'est déjà un progrès considérable.