Votre appli bancaire refuse de fonctionner quand le VPN est actif ? Votre service de streaming bloque la connexion ? Android 17 apporte une solution que les utilisateurs de VPN attendaient depuis des années.
Si le terme « split tunneling » ne vous dit rien, le problème qu'il résout vous parle forcément. Google vient d'intégrer dans la troisième bêta d'Android 17 un mécanisme système pour exclure certaines applications du tunnel VPN. Une fonction que chaque fournisseur gérait jusqu'ici à sa manière, avec des résultats très inégaux.
Qu'est-ce que le split tunneling et pourquoi ça compte
Quand un VPN est activé, tout le trafic de votre appareil passe par un tunnel chiffré. C'est le principe de base : protéger l'ensemble de la connexion. Le problème, c'est que certaines applications ne supportent pas ce détour. Les applis bancaires bloquent souvent l'accès si elles détectent une adresse IP étrangère. Les plateformes de streaming refusent la connexion pour des raisons de droits géographiques. D'autres services, comme les imprimantes réseau locales, deviennent tout simplement inaccessibles.
Le split tunneling permet de séparer le trafic en deux. D'un côté, les applications sensibles passent par le VPN. De l'autre, celles qui posent problème utilisent la connexion directe. Jusqu'ici, chaque fournisseur de VPN proposait sa propre version de cette fonction. NordVPN, Surfshark, ExpressVPN : tous gèrent le split tunneling différemment. Certains le proposent sur Android, d'autres non. L'interface varie. La fiabilité aussi.
Android 17 standardise la fonction au niveau du système
Avec Android 17 Beta 3, Google change la donne. Le système offre désormais un écran de réglages unifié pour choisir les applications exclues du VPN. Les modifications prennent effet immédiatement si le VPN est actif. Les développeurs d'applications VPN n'ont qu'à rediriger vers cet écran système pour que leurs utilisateurs en profitent.
Le gain est triple. Pour l'utilisateur, une interface identique quel que soit le fournisseur VPN utilisé. Pour les développeurs VPN, moins de code à maintenir. Et pour les applications VPN qui ne proposaient pas encore le split tunneling, la fonction devient accessible sans développement supplémentaire.
Google précise que cette évolution est « une façon standardisée pour les applications VPN de proposer l'exclusion d'applications ». La formulation est technique, mais le bénéfice est concret. Plus besoin de fouiller dans les réglages de chaque appli VPN pour trouver l'option. Elle sera au même endroit pour tout le monde.
Reste une nuance importante. La fonction est pour l'instant réservée aux développeurs. Les applications VPN devront l'adopter explicitement. Si les grands noms du secteur l'intégreront probablement dès la sortie stable d'Android 17, les fournisseurs plus modestes pourraient prendre du retard. La sortie stable est attendue au second semestre 2026.
Le VPN parfait n'existe pas, mais un VPN qui arrête de casser vos autres applications, c'est déjà un progrès considérable.