Certaines connexions VPN peuvent souffrir d’un pare-feu trop zélé et il peut être tentant de désactiver ce qui est pourtant une ligne de défense importante contre les cyberattaques. Il est évidemment déconseillé de le désactiver, d'autant qu’un pare-feu ne peut pas inspecter le contenu chiffré du tunnel VPN, seulement les en-têtes et le flux global. Les ralentissements proviennent plus souvent de règles bloquantes, d’un routeur/box peu puissant ou d’un antivirus qui intercepte TLS en dehors du VPN. OpenVPN peut passer certains filtres en se calant sur le port 443/TCP, mais il est fréquemment détecté sans obfuscation ; d’où l’intérêt des modes « brouillés » ou ponts HTTPS proposés par certains fournisseurs. Quand bien même la connexion VPN éprouverait quelques latences du fait du processus d’analyse du trafic par le pare-feu, mieux vaut accepter de naviguer en ligne à vitesse affaiblie que de mettre en danger son équipement matériel, son réseau et ses données personnelles.