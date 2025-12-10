Le VPN de Google peut être activé dans la section « Réseau et internet » des paramètres de votre Pixel. Ce service audité par des tiers indique qu'il ne suit pas les activités en ligne de ses utilisateurs. Il ne réalise pas non plus de collecte ou de vente de données. Cependant, en allant lire les petites lignes, on note la phrase suivante : « Le service VPN de Google effectue une journalisation globale minimale pour assurer la qualité du service ». Un mauvais point pour la confidentialité.