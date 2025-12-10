Vous avez activé le VPN intégré sur votre Google Pixel ? De meilleures options s'offrent à vous pour protéger votre confidentialité.
Avec ses téléphones Pixel, Google grignote de plus en plus de parts de marché dans le secteur des smartphones. Le géant de la Tech améliore régulièrement ces appareils et a même augmenté le rythme de ses innovations. Mais toutes ces avancées ne sont pas forcément parfaites : lancé l'an passé pour remplacer Google One VPN, le VPN intégré des Pixel est, par exemple, loin de faire l'unanimité. Voici pourquoi.
1. Google garde un œil sur vos données
Le VPN de Google peut être activé dans la section « Réseau et internet » des paramètres de votre Pixel. Ce service audité par des tiers indique qu'il ne suit pas les activités en ligne de ses utilisateurs. Il ne réalise pas non plus de collecte ou de vente de données. Cependant, en allant lire les petites lignes, on note la phrase suivante : « Le service VPN de Google effectue une journalisation globale minimale pour assurer la qualité du service ». Un mauvais point pour la confidentialité.
2. Impossible de choisir un serveur
Les VPN les plus performants offrent un vaste choix de serveurs dans de nombreux pays, mais Google ne l'entend pas de cette oreille. Si son VPN attribue un jeton unique anonyme pour dissocier votre compte du trafic réseau, il ne permet pas à l'utilisateur de choisir son serveur ni d'en connaître la localisation. Impossible donc d'espérer contourner certaines restrictions géographiques avec ce service.
3. Il manque certaines fonctions clés
Le VPN de Google permet aux utilisateurs de « diffuser, télécharger et parcourir des contenus avec une connexion sécurisée et privée ». Permettant de réduire le suivi en ligne, il protège contre la surveillance des fournisseurs d'accès à internet et des pirates. Mais hélas, c'est bien tout : plusieurs fonctions importantes, comme le Kill Switch ou le Split-Tunneling manquent à l'appel. L'outil est, en ce sens, moins fourni que d'autres services disposant d'une offre gratuite, comme Proton VPN, par exemple.
4. Un manque de transparence sur les technologies utilisées
Contrairement à de nombreux concurrents, le VPN de Google ne se base pas sur un protocole standard de type OpenVPN ou WireGuard. La firme a, en effet, fait le choix d'utiliser un protocole propriétaire. On ne sait pas non plus si Google utilise un chiffrement de type AES-256, comme ses concurrents CyberGhost VPN ou NordVPN, par exemple. La seule information disponible est que le service utilise un tunnel chiffré, ce qui est, avouons-le, assez vague.
5. Son utilisation est limitée
Le VPN de Google comprend aussi d'autres limites. Il n'est, tout d'abord, pas disponible sur tous les appareils Pixel : on ne le trouve que sur les modèles les plus récents (Pixel 7 et ultérieurs), dans un nombre de pays restreint (la France en fait partie). Il n'est pas non plus possible d'accéder à cet outil depuis un routeur ou un autre appareil Android. On est donc bien loin des connexions simultanées illimitées proposées par certains concurrents, comme Surfshark VPN, par exemple. À bon entendeur…