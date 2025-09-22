L’analyse s’est concentrée sur trois groupes d’applications issues des 100 VPN les plus téléchargés. La famille A, associée aux fournisseurs Innovative Connecting, Lemon Clove et Autumn Breeze, comprend entre autres Turbo VPN, VPN Proxy Master, Snap VPN et SuperNet VPN. La famille B, liée à MATRIX MOBILE PTE LTD, Super Z VPN ou encore WILDLOOK TECH PTE. LTD., regroupe des solutions comme Global VPN, XY VPN, Touch VPN et Melon VPN. Enfin, la famille C, reliée à FreeConnectedLimited et Fast Potato, rassemble X-VPN et Fast Potato VPN.

Malgré leur apparente indépendance, ces services présentent des similitudes frappantes. Dans la famille A, chaque application contenait un code Java, des bibliothèques et une infrastructure pratiquement identiques. La famille B, dont certaines politiques de confidentialité renvoient directement à Innovative Connecting, partageait les mêmes adresses IP. Quant aux VPN de la famille C, ils reposaient sur « une implémentation de protocole propriétaire partagée » et un code commun.