La Beta 3, publiée fin mars, avait apporté les vraies nouveautés : extensions de caméra pour les apps tierces, split tunneling VPN natif, sélecteur de contacts granulaire. La Beta 4 marque un changement de tempo. Google n'ajoute quasiment rien et porte son attention sur la stabilité.

Les développeurs de Mountain View ont apporté un soin particulier à la gestion de la mémoire vive. Android 17 introduit des limites de consommation RAM par application, calibrées selon la capacité totale de l'appareil. Fini l'approche uniforme. Un Pixel 6 et un Pixel 10 Pro n'appliqueront pas les mêmes seuils. Google vise les fuites mémoire extrêmes, celles qui provoquent des ralentissements en cascade, une surconsommation de batterie et des fermetures forcées d'apps. Les développeurs dont l'application dépasse ces limites recevront un signal spécifique via ApplicationExitInfo. Google qualifie ces seuils de « conservateurs » : seuls les cas les plus gourmands seront concernés au lancement.

L'autre ajustement technique touche l'audio en arrière-plan. Le système restreint désormais certaines interactions audio pour les apps tournant en tâche de fond. Les flux d'alarme restent exemptés.