La quatrième et dernière bêta d'Android 17 est disponible sur les Pixel 6 à Pixel 10. Pas de fonctions spectaculaires cette fois : Google stabilise, corrige et verrouille la RAM.
Google vient de publier la quatrième version bêta d'Android 17. C'est la « dernière bêta programmée de ce cycle », selon la firme. La version stable est attendue pour le courant de l'été 2026 tandis qu'une présentation officielle est attendue à la Google I/O le mois prochain. Le build porte le numéro CP21.260330.008 et cible tous les Pixel du Pixel 6 au Pixel 10, pliables inclus.
Limites mémoire et corrections de bugs : un ménage de fin de chantier
La Beta 3, publiée fin mars, avait apporté les vraies nouveautés : extensions de caméra pour les apps tierces, split tunneling VPN natif, sélecteur de contacts granulaire. La Beta 4 marque un changement de tempo. Google n'ajoute quasiment rien et porte son attention sur la stabilité.
Les développeurs de Mountain View ont apporté un soin particulier à la gestion de la mémoire vive. Android 17 introduit des limites de consommation RAM par application, calibrées selon la capacité totale de l'appareil. Fini l'approche uniforme. Un Pixel 6 et un Pixel 10 Pro n'appliqueront pas les mêmes seuils. Google vise les fuites mémoire extrêmes, celles qui provoquent des ralentissements en cascade, une surconsommation de batterie et des fermetures forcées d'apps. Les développeurs dont l'application dépasse ces limites recevront un signal spécifique via ApplicationExitInfo. Google qualifie ces seuils de « conservateurs » : seuls les cas les plus gourmands seront concernés au lancement.
L'autre ajustement technique touche l'audio en arrière-plan. Le système restreint désormais certaines interactions audio pour les apps tournant en tâche de fond. Les flux d'alarme restent exemptés.
Une longue liste de bugs corrigés, mais la version stable n'est pas encore là
Côté corrections, la liste est dense. Google a éliminé des URL intempestives qui s'ajoutaient aux captures d'écran partagées. Un bug d'accessibilité rendait l'appareil totalement inutilisable. Le widget de contrôle multimédia disparaissait entre deux sessions. Certains Pixel redémarraient spontanément en pleine saisie de texte. La vitesse de charge chutait aussi de façon anormale à l'approche des 80 %. Enfin, des lignes horizontales multicolores parasitaient l'affichage sur plusieurs modèles.
Google a également corrigé un problème empêchant la réactivation du Bluetooth depuis les paramètres rapides. Le lanceur Pixel et la navigation pouvaient aussi planter pendant plusieurs minutes après un redémarrage.
Les possesseurs de Pixel inscrits au programme bêta recevront la mise à jour en OTA. Pour les plus pressés, Google propose aussi le flash manuel via image d'usine. Android 16 avait été lancé en juin 2025. Android 17 semble suivre le même calendrier. Ceux qui préfèrent éviter les bugs résiduels ont tout intérêt à patienter encore quelques semaines.
Google I/O 2026, prévu en mai, devrait lever le voile sur les derniers détails avant le lancement officiel.