Google a levé le voile sur sa conférence annuelle pour les développeurs : les 19 et 20 mai 2026. Derrière cette annonce attendue, une ambition bien plus large que le simple calendrier d'un système mobile.
Google a inauguré cette annonce avec un petit jeu de piste numérique, un puzzle en ligne, avant de confirmer officiellement la tenue de son événement annuel à destination des développeurs. La conférence se tiendra au Shoreline Amphitheatre de Mountain View, en Californie, et sera retransmise simultanément en direct sur io.google pour le public mondial.
Pour comprendre les enjeux réels de cette édition 2026, il faut revenir à ce que la Google I/O 2025 avait mis en mouvement : une bascule massive vers l'intelligence artificielle avec Gemini, une présentation d'Android XR, et une introduction d'Android 16 déjà très axée sur l'adaptation aux grands écrans.
Ce que Google a déjà mis sur la table
Les grandes lignes de ce qui sera abordé se dessinent déjà. Google a publié la première bêta d'Android 17 le 13 février 2026, réservée pour l'instant aux appareils Pixel. La version stable est attendue au second trimestre 2026, ce qui place la conférence en position idéale pour une présentation officielle approfondie, notamment sur l'extension du support à d'autres constructeurs comme Samsung. Le système, dont le nom de code interne serait « Cinnamon Bun », mise sur une refonte visuelle s'appuyant sur le langage Material 3, avec une ambition affichée d'unifier l'expérience entre smartphones, tablettes et grands écrans.
L'intelligence artificielle occupera, une nouvelle fois, une place centrale dans le programme. Après avoir présenté Gemini 2.5 comme le moteur de ses ambitions à l'I/O 2025 (avant de le remplacer par Gemini 3 en fin d'année), Google devrait aller plus loin encore cette année, avec des agents autonomes et une intégration de plus en plus profonde dans l'ensemble des services du groupe.
Aluminium OS : le chantier qui change tout
Le vrai sujet de fond reste Aluminium OS, le projet de fusion entre ChromeOS et Android. Confirmé via des offres d'emploi internes et des dépôts de bugs, ce système unifié vise à proposer une seule plateforme pour les ordinateurs portables, tablettes et appareils de bureau, avec Gemini intégré au coeur même de l'interface. Lors du Snapdragon Summit de Qualcomm en 2025, Sameer Samat, responsable de l'écosystème Android chez Google, avait déjà évoqué ouvertement l'objectif d'une « seule plateforme ».
Prudence tout de même sur le calendrier. Si des premières images de l'interface ont fuité, des documents judiciaires issus d'une des nombreuses enquêtes sur le géant pointent vers des tests limités à des utilisateurs de confiance pour l'instant, et une sortie plus large en 2028, notamment pour les marchés de l'éducation et de l'entreprise. ChromeOS continuerait quant à lui de recevoir des mises à jour jusqu'à son abandon officiel prévu en 2034. Autrement dit, une présentation à l'I/O 2026 serait surtout l'occasion pour Google de poser sa vision publiquement tout en rassurant les possesseurs de Chromebook sur la prise en charge de leur matériel, pas nécessairement d'annoncer un produit fini entre les mains des utilisateurs.
Les inscriptions à l'événement, gratuites pour le flux en ligne, sont d'ores et déjà ouvertes sur io.google. Le programme détaillé des sessions sera dévoilé dans les semaines à venir.
Source : Google