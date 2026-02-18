Le vrai sujet de fond reste Aluminium OS, le projet de fusion entre ChromeOS et Android. Confirmé via des offres d'emploi internes et des dépôts de bugs, ce système unifié vise à proposer une seule plateforme pour les ordinateurs portables, tablettes et appareils de bureau, avec Gemini intégré au coeur même de l'interface. Lors du Snapdragon Summit de Qualcomm en 2025, Sameer Samat, responsable de l'écosystème Android chez Google, avait déjà évoqué ouvertement l'objectif d'une « seule plateforme ».

Prudence tout de même sur le calendrier. Si des premières images de l'interface ont fuité, des documents judiciaires issus d'une des nombreuses enquêtes sur le géant pointent vers des tests limités à des utilisateurs de confiance pour l'instant, et une sortie plus large en 2028, notamment pour les marchés de l'éducation et de l'entreprise. ChromeOS continuerait quant à lui de recevoir des mises à jour jusqu'à son abandon officiel prévu en 2034. Autrement dit, une présentation à l'I/O 2026 serait surtout l'occasion pour Google de poser sa vision publiquement tout en rassurant les possesseurs de Chromebook sur la prise en charge de leur matériel, pas nécessairement d'annoncer un produit fini entre les mains des utilisateurs.

Les inscriptions à l'événement, gratuites pour le flux en ligne, sont d'ores et déjà ouvertes sur io.google. Le programme détaillé des sessions sera dévoilé dans les semaines à venir.