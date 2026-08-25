Google commence à déployer Motion Assist sur certains Pixel équipés d’Android 17. Des repères animés suivent les mouvements du véhicule afin de rendre l’usage du téléphone moins éprouvant pendant un trajet.
Quelques minutes à faire défiler son écran en voiture suffisent parfois à retourner l’estomac. Selon Android Authority, Google commence justement à déployer Motion Assist sur Android 17, une fonction conçue pour limiter le mal des transports chez les passagers qui utilisent leur smartphone. Pour l’heure visible sur certains Pixel, elle s’attaque au conflit entre un écran apparemment immobile et les mouvements détectés par l’oreille interne.
Des formes mobiles pour remettre les sens d’accord
Lorsqu’elle est activée, Motion Assist affiche sur les bords de l’écran des formes qui réagissent aux accélérations, aux freinages et aux virages mesurés par les capteurs du téléphone. Ces repères donnent aux yeux une indication du déplacement réel sans masquer le contenu. Leur forme, leur couleur et leur opacité peuvent être modifiées.
La fonction Motion Assist sera directement intégrée dans Android 17. ©Android Authority
La fonction peut démarrer automatiquement dès qu’un trajet est détecté ou être commandée depuis un raccourci des réglages rapides. Son intégration à Android lui permet aussi de recouvrir les applications et certains éléments du système, ce que les premières versions expérimentales ne savaient pas faire. Le déploiement reste toutefois progressif. Android Authority a pu l’activer sur un Pixel 11 Pro XL, mais pas sur un Pixel 10 Pro XL pourtant passé à Android 17.
Quand l’estomac proteste, il faut ranger l’écran
Google ne part pas d’une page blanche. Apple propose déjà aux utilisateurs d'iOS la fonction Indicateurs de mouvement du véhicule, lancée en 2024 avec iOS18, tandis que l’application Android KineStop exploite un horizon artificiel depuis 2018. Oppo et Vivo ont également développé des fonctions comparables pour leurs smartphones. Google apporte surtout une solution directement intégrée à son système d'exploitation, plus simple à activer qu’une application devant obtenir le droit de s’afficher par-dessus les autres.
Motion Assist reste une aide, pas un remède garanti. Le réflexe le plus efficace consiste toujours à interrompre la lecture ou la vidéo dès les premiers signes de nausée en voiture, puis à regarder droit devant soi ou un point fixe à l’horizon. Le manque de sommeil, l’alcool et les repas lourds peuvent aggraver le problème. Enfin, mieux vaut prendre place à l’avant du véhicule, face à la route, et profiter d’un peu d’air frais en ouvrant légèrement votre vitre. Et si, sur la route du retour des vacances, le plus beau programme restait encore le paysage ?
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.