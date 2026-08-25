Motion Assist reste une aide, pas un remède garanti. Le réflexe le plus efficace consiste toujours à interrompre la lecture ou la vidéo dès les premiers signes de nausée en voiture, puis à regarder droit devant soi ou un point fixe à l’horizon. Le manque de sommeil, l’alcool et les repas lourds peuvent aggraver le problème. Enfin, mieux vaut prendre place à l’avant du véhicule, face à la route, et profiter d’un peu d’air frais en ouvrant légèrement votre vitre. Et si, sur la route du retour des vacances, le plus beau programme restait encore le paysage ?