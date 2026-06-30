Android 17 intègre discrètement le codec LHDC v5 sur les Pixel, ouvrant la porte au son haute résolution en Bluetooth. Une option cachée dans les paramètres développeur, que Google n'a pas jugé utile de mettre en avant.
Android 17 déployé depuis le 16 juin, et déjà une bonne surprise pour les audiophiles équipés de Pixel : le codec LHDC v5 (Low Latency High-Definition Audio Codec) fait son apparition en natif, sans fanfare ni communiqué de presse. C’est un utilisateur Reddit qui a repéré l’option, enfouie dans les options développeur de son Pixel 9 Pro. Concrètement, cela permet de diffuser de l’audio 24 bits à 96 kHz vers des écouteurs compatibles, là où les Pixel se contentaient jusqu’ici de LDAC, AAC ou SBC. Un ajout qui change la donne pour tous ceux qui ont investi dans des écouteurs OnePlus, Nothing ou OPPO, lesquels utilisent précisément le LHDC comme codec de référence.
Le LHDC v5, c’est quoi exactement ?
Le LHDC n’est pas une technologie toute neuve : l’HWA Alliance en faisait déjà la promotion dès septembre 2018. Mais le codec a gagné en légitimité en juin 2024, quand le Japan Audio Society lui a accordé sa certification « Hi-Res Audio Wireless », aux côtés d’aptX Adaptive et de LDAC. Sur le papier, les chiffres sont séduisants : jusqu’à 1 000 kbps en débit, 24 bits, 96 kHz sur les Pixel (d’autres appareils Android peuvent monter à 192 kHz, mais les smartphones Google sont limités à 96 kHz).
Sauf que la réalité est un peu plus tordue. Comme le détaille Android Authority, 1 000 kbps ne suffit même pas à transmettre un fichier FLAC 16 bits/44,1 kHz sans compression, qui réclame 1 411 kbps en flux brut. Le LHDC reste donc un codec compressé avec perte, qui adapte dynamiquement son débit entre 160 et 1 000 kbps selon la qualité de la connexion radio. Dans le métro aux heures de pointe, attendez-vous à descendre bien en dessous du plafond théorique. Chez vous, sans interférences, c’est une autre histoire.
Comment activer le codec LHDC sur votre Pixel
L’option n’est pas accessible au premier coup d'œil : il faut d’abord débloquer les options développeur (Paramètres > À propos du téléphone > numéro de build, à taper sept fois de suite). Une fois ce menu actif, le chemin est le suivant : Paramètres > Système > Options pour les développeurs > Bluetooth > Codec audio Bluetooth > LHDCv5. L’option restera grisée si aucun périphérique compatible n'est connecté, ce qui évite les mauvaises surprises.
Reste la question du matériel. Les casques Sennheiser Momentum Wireless ou les écouteurs Nothing Ear font partie des options compatibles, mais les Pixel Buds Pro 2 de Google, eux, ne supportent pas le LHDC, ce qui est pour le moins ironique. Il faudra aussi s’assurer que votre service de streaming propose du contenu 24 bits (Apple Music Hi-Res Lossless, Tidal, Qobuz), sans quoi l’upgrade reste purement théorique. Savitech, le créateur du codec, a confirmé que l’intégration native dans Android 17 signifie que les futurs appareils Samsung, Xiaomi et autres bénéficieront également du LHDC sans configuration particulière de la part des constructeurs.
Google a glissé une amélioration audio significative dans Android 17 sans en souffler mot, laissant aux utilisateurs le soin de la découvrir. C’est un vrai gain pour l’écosystème des écouteurs tiers, OnePlus et Nothing en tête, qui peuvent enfin exploiter leur codec natif sur Pixel. Reste à voir si Google finira par rendre l’option accessible sans passer par les menus développeur, ou si le LHDC restera un privilège réservé aux curieux qui savent où chercher.