Android 17 déployé depuis le 16 juin, et déjà une bonne surprise pour les audiophiles équipés de Pixel : le codec LHDC v5 (Low Latency High-Definition Audio Codec) fait son apparition en natif, sans fanfare ni communiqué de presse. C’est un utilisateur Reddit qui a repéré l’option, enfouie dans les options développeur de son Pixel 9 Pro. Concrètement, cela permet de diffuser de l’audio 24 bits à 96 kHz vers des écouteurs compatibles, là où les Pixel se contentaient jusqu’ici de LDAC, AAC ou SBC. Un ajout qui change la donne pour tous ceux qui ont investi dans des écouteurs OnePlus, Nothing ou OPPO, lesquels utilisent précisément le LHDC comme codec de référence.