De nombreux utilisateurs ont remarqué que les haut-parleurs des Google Pixel 10 Pro n'est pas à la hauteur. Face aux autres appareils haut de gamme, comme l'iPhone 17 Pro Max ou le Samsung Galaxy S25 Ultra, le son semble étouffé, ce qui est loin d'être agréable quand on a déboursé 1000 euros pour s'offrir cet appareil. Beaucoup de personnes attendent donc que la série Pixel 11 se rattrape sur ce point, en proposant un son plus puissant et plus clair. Google entendra-t-il ces doléances ? Réponse en 2026.