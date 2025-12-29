Google fait un véritable carton avec ses Pixel 10 mais quelques améliorations manquent encore à l'appel.
Malgré quelques plantages, les Google Pixel 10 ont réussi à séduire les utilisateurs et Google a pu tirer son épingle du jeu sur le marché des smartphones. Si le géant de la Tech a récemment annoncé l'arrivée prochaine d'un pilote graphique dernière génération, il lui reste encore un peu de pain sur la planche pour parfaire ces appareils, déjà excellents.
Voici 5 améliorations qu'il serait agréable de voir débarquer sur ces téléphones en 2026.
1. Plus d'audace concernant le milieu de gamme
Si Google a su marquer les esprits en 2025 avec la sortie des Pixel 10, le Pixel 10a, encore en préparation, devrait probablement décevoir les utilisateurs : aucune évolution majeure n'est, a priori, prévue, une stratégie plutôt dangereuse quand on sait à quel point le secteur est concurrentiel. Pour 2026, on espère donc plus de prise de risque côté milieu de gamme et, pourquoi pas, plus d'audace concernant les formats.
2. Des puces plus performantes
S'il veut conserver sa place dans la cour des grands, Google gagnerait également à améliorer ses puces. Si l'arrivée des Tensor G5 dans les Pixel 10 a permis d'améliorer les choses, celles-ci ne sont, hélas, pas encore à la hauteur de la concurrence. La firme essaye de rattraper son retard avec des mises à jour logicielles, mais le chemin reste encore long pour égaler Qualcomm et MediaTek. Qui sait, Google parviendra peut-être à redresser la barre avec le futur Pixel 11 ?
3. Une expérience plus stable
L'arrivée des Pixel 10 a été plus que mouvementée : problèmes de compatibilité avec Android Auto, plantages d'applications à répétition, soucis de son et autres bugs sont venus gâcher la fête. Même si Google a rectifié le tir en déployant des correctifs, sa réputation en a pris un coup : en 2026, la firme gagnerait sans doute à revoir ses processus de développement et de test pour offrir une expérience plus stable.
- Design très réussi
- Compatible Qi 2
- Un téléobjectif, enfin !
4. Un traitement des images encore plus poussé
Les Google Pixel sont connus pour leur excellent traitement des images et les nombreuses fonctions disponibles pour améliorer les prises de vues. Mais pour rester au top, Google ne devra pas se reposer sur ses lauriers en 2026, car la concurrence, Oppo et Xiaomi en tête, n'a pas dit son dernier mot. Pour conserver sa place, Google devra probablement mettre les bouchées doubles en développant de nouvelles fonctions avancées et en proposant plus d'options de personnalisation.
5. Des haut-parleurs plus puissants
De nombreux utilisateurs ont remarqué que les haut-parleurs des Google Pixel 10 Pro n'est pas à la hauteur. Face aux autres appareils haut de gamme, comme l'iPhone 17 Pro Max ou le Samsung Galaxy S25 Ultra, le son semble étouffé, ce qui est loin d'être agréable quand on a déboursé 1000 euros pour s'offrir cet appareil. Beaucoup de personnes attendent donc que la série Pixel 11 se rattrape sur ce point, en proposant un son plus puissant et plus clair. Google entendra-t-il ces doléances ? Réponse en 2026.