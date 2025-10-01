Pour que tout soit parfaitement clair, Google a aussi précisé le comportement du voyant lumineux du boîtier. Fini de se demander s’il indique l’état de l’étui ou celui des écouteurs. Son code couleur est maintenant bien documenté, s'alignant sur la logique simple et efficace que l'on trouve chez la concurrence.

Pour que tout soit parfaitement clair, Google a aussi précisé le comportement du voyant lumineux du boîtier. Fini de se demander s’il indique l’état de l’étui ou celui des écouteurs. Son code couleur est maintenant bien documenté, s'alignant sur la logique simple et efficace que l'on trouve chez la concurrence.