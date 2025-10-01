Fini le doute : les Pixel Buds Pro 2 affichent enfin leur batterie en permanence, sans même ouvrir l’étui. Un petit rien qui change tout au quotidien, et qui rappellera une fonction bien pratique aux habitués des produits Apple.
Parfois, les meilleures améliorations sont les plus discrètes. Avec sa dernière mise à jour, Google ne bouleverse pas ses écouteurs, mais il corrige un de ces petits agacements du quotidien qui font toute la différence. Cette nouvelle gestion de la batterie arrive juste après le déploiement de l'audio adaptatif, montrant une claire volonté de peaufiner l’expérience utilisateur.
Un suivi de batterie qui s'inspire des meilleurs
Concrètement, qu'est-ce qui change ? Plus besoin de se connecter en Bluetooth ou d'ouvrir le boîtier pour connaître l'autonomie restante. Les niveaux de batterie des deux écouteurs et de leur étui s'affichent désormais en continu dans le module dédié de votre téléphone Pixel. Pour couronner le tout, une notification vous prévient même lorsque la charge est complète.
Ceux qui viennent de l’écosystème Apple souriront, car cette fonction est un classique des AirPods depuis des années. C'est le genre de détail qui rend un produit agréable à utiliser au jour le jour. Savoir d’un coup d’œil si l’on peut partir l’esprit tranquille est un confort non négligeable que les utilisateurs Android attendaient.
Pour que tout soit parfaitement clair, Google a aussi précisé le comportement du voyant lumineux du boîtier. Fini de se demander s’il indique l’état de l’étui ou celui des écouteurs. Son code couleur est maintenant bien documenté, s'alignant sur la logique simple et efficace que l'on trouve chez la concurrence.
