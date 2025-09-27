Mise à jour promise, mise à jour due. Google déploie un nouveau firmware destiné à ses écouteurs sans fil Pixel Buds Pro 2, au travers d'un « Feature Drop » qui apporte notamment une nouvelle fonction Adaptive Audio.
Le 20 août dernier, parallèlement aux nouveaux Pixel Buds 2a, Google annonçait une importante mise à jour logicielle des Pixel Buds Pro 2 attendue pour septembre, ainsi qu’une nouvelle déclinaison de couleur baptisée Moonstone. Une nouvelle édition pensée pour s’accorder aux nouveaux smartphones de la marque, avec des écouteurs qui allaient donc bénéficier d'un « Feature Drop » majeur le mois suivant.
Une mise à jour pour les Pixel Buds Pro 2 de Google
Désormais disponible (de manière progressive), la mise à jour des Pixel Buds Pro 2 permet aux écouteurs sans fil d'accueillir une nouvelle fonction : Adaptative Audio. Celle-ci est accessible dans la barre de contrôle du bruit actif, aux côtés de la réduction de bruit et du mode transparence.
Cette fonction vise à ajuster automatiquement le volume en fonction de l’environnement sonore. L’objectif : permettre à l’utilisateur de profiter de son contenu audio dans les meilleures conditions, tout en restant attentif au monde qui l’entoure.
Nouvelle fonction Adaptive Audio et optimisations de Google Gemini
« La fonction Adaptive Audio vous permet de rester conscient de votre environnement tout en réduisant de manière dynamique le volume des bruits et sons indésirables », explique Google.
Avec Adaptative Audio, la protection contre les bruits forts (Loud Noise Protection) s’active automatiquement. Elle se déclenchera au besoin face à des sons soudains et intenses, comme des sirènes, des travaux ou d’autres nuisances sonores brusques.
La fonction Gemini Live profite également de divers bienfaits apportés par cette mise à jour. L'IA de Google améliore désormais sa capacité d’écoute dans les environnements bruyants, que ce soit avec une télévision en fond sonore ou au milieu d’une conversation.
Cette avancée, disponible sur les Pixel 8, ainsi que les modèles plus récents de Google, repose sur un traitement audio avancé qui met la voix de l’utilisateur au premier plan, tout en éliminant les bruits ambiants.
Toujours via Gemini, au travers des Pixel Buds Pro 2, il sera bientôt possible de répondre aux appels via un simple mouvement de la tête. Conçus avec un accéléromètre avancé et des capteurs dédiés, les Pixel Buds Pro 2 peuvent détecter les mouvements de l'utilisateur, et il sera donc bientôt possible de hocher ou secouer la tête pour accepter ou refuser des appels et répondre aux SMS.
