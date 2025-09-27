La fonction Gemini Live profite également de divers bienfaits apportés par cette mise à jour. L'IA de Google améliore désormais sa capacité d’écoute dans les environnements bruyants, que ce soit avec une télévision en fond sonore ou au milieu d’une conversation.

Cette avancée, disponible sur les Pixel 8, ainsi que les modèles plus récents de Google, repose sur un traitement audio avancé qui met la voix de l’utilisateur au premier plan, tout en éliminant les bruits ambiants.