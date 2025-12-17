Qu'on se le dise d'entrée de jeu : ne vous attendez pas à de grands bouleversements avec la nouvelle mise à jour publiée par Google concernant les Pixel Buds Pro de première génération. Le géant indique que cette mise à jour corrige des bugs, améliore les performances globales et renforce la sécurité des écouteurs. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué quant à la nature précise des correctifs appliqués ou des vulnérabilités corrigées.

Pour mémoire, la précédente mise à jour majeure remonte à octobre 2023. La version 5.9 avait alors introduit trois nouveautés notables : la détection automatique des conversations, un système de préservation auditive baptisé Hearing Wellness, et une réduction de la latence audio pendant les sessions de jeu.