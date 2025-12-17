Google a lancé une nouvelle mise à jour logicielle destinée à ses écouteurs sans fil haut de gamme sortis en 2022. Ce déploiement concerne les Pixel Buds Pro d’origine et vise essentiellement à améliorer leur fonctionnement général.
En début de semaine, au détour d'un billet de blog, le géant de Mountain View a officialisé la diffusion d'un nouveau firmware destiné aux Pixel Buds Pro de première génération. Baptisée 5.11, cette version se concentre sur l'optimisation technique plutôt que sur l'ajout de fonctionnalités inédites.
Après deux ans de silence, les Pixel Buds Pro reçoivent une nouvelle mise à jour
Qu'on se le dise d'entrée de jeu : ne vous attendez pas à de grands bouleversements avec la nouvelle mise à jour publiée par Google concernant les Pixel Buds Pro de première génération. Le géant indique que cette mise à jour corrige des bugs, améliore les performances globales et renforce la sécurité des écouteurs. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué quant à la nature précise des correctifs appliqués ou des vulnérabilités corrigées.
Pour mémoire, la précédente mise à jour majeure remonte à octobre 2023. La version 5.9 avait alors introduit trois nouveautés notables : la détection automatique des conversations, un système de préservation auditive baptisé Hearing Wellness, et une réduction de la latence audio pendant les sessions de jeu.
Un firmware axé sur la stabilité et la sécurité
Pour vérifier la disponibilité de la mise à jour, les utilisateurs peuvent directement utiliser l’application Pixel Buds depuis leur appareil Android. Il est également possible d’accéder à ces informations via le site officiel dédié aux écouteurs de Google.
Le géant américain rappelle que le processus varie selon les paramètres choisis. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, le téléchargement s’effectue dès que les écouteurs sont connectés à un smartphone Pixel ou à tout appareil sous Android 6.0 ou version ultérieure. L’installation se déclenche ensuite automatiquement lorsque les Pixel Buds Pro sont replacés dans leur boîtier de charge.
Si les mises à jour automatiques sont désactivées, une notification apparaît lorsqu’un nouveau firmware est disponible. Dans ce cas, le téléchargement et l’installation doivent être lancés manuellement depuis le téléphone.