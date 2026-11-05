C'était attendu : le Motorola Signature 27 est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que je mettais justement à l'épreuve cette semaine dans le REDMAGIC 12 Pro (vendu 1000€ moins cher). Une puce ultra premium, qui assure au smartphone de truster les classements des mobiles les plus performants du marché. Deux modèles seront commercialisés le 16 novembre prochain : l'un avec 12 Go de RAM, l'autre avec 16 Go de RAM. Le stockage est quant à lui de 256 ou de 512 Go.

La capacité de la batterie du nouveau Signature fait un gros bond en avant, avec pas moins de 7000 mAh au compteur. C'était 5200 mAh sur le Signature du début d'année. De quoi promettre une autonomie très généreuse. La recharge, elle, ne bouge pas : 90W en filaire, et jusqu'à 50W sans fil avec le chargeur qui va bien.