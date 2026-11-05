Neuf mois après la sortie de son premier smartphone ultra haut de gamme, le Signature, Motorola accélère un grand coup et s'apprête à lancer le Signature 27. Un smartphone encore plus ambitieux sur la partie technique, qui s'affichera à un tarif qui donne envie de se pincer pour s'assurer qu'on ne rêve pas.
Dans mon test du Motorola Signature, en février dernier, j'estimais que si le smartphone était d'excellente facture, il ne boxait pas dans la bonne catégorie. Lancé à 1299€, il était tout simplement beaucoup trop cher pour ce qu'il était. Une critique partagée par l'ensemble de la presse spécialisée, avec laquelle le constructeur a pourtant décidé de faire la paix. Pour preuve, le présent Signature 27 débarquera le 16 novembre prochain au prix exorbitant de 1899€. Non, ce n'est pas une faute de frappe.
- Un design renversant
- De très belles photos
- 7 ans de mises à jour
Un design radical au service d'un téléobjectif 200 mégapixels
Après le raffinement esthétique du Motorola Signature, le modèle 27 passe presque pour un prototype mal fagotté. La faute à un camera plate qui regroupe maintenant les différents capteurs pour les mettre en valeur, de façon un peu chaotique si je peux me permettre. À l'ancienne, Motorola mise tout sur la photo donc, et espère nous convaincre d'investir 600€ de plus que pour le Signature sur la promesse d'un téléobjectif 200 mégapixels encore très mystérieux. Oui, à ce jour, on ignore encore de quel capteur il s'agit, et la fiche technique tait étrangement l'ouverture de l'objectif — ce qui est rarement bon signe.
Cet objectif reluisant s'accompagne d'un capteur grand-angle (Sony LYTIA L910) de 50 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, et d'une dernière optique à l'avant, pour les selfies, de 50 mégapixels également. Rien de foncièrement différent au Signature donc. Pour autant, Motorola en est sûr : il tient là son photophone ultime, qui a décroché la palme d'or des tests spécialisés de chez DxO Mark.
Parmi les autres nouveautés de ce modèle, on retiendra aussi des haut-parleurs conçus et tunés par Bang & Olufsen, dont Motorola s'enorgueillit de décrocher le tout premier partenariat pour de la téléphonie.
Un écran à la luminosité record ?
L'écran du Moto Signature 27 affiche une diagonale tout à fait standard de 6.78", mais la marque assure qu'elle tient là le nec plus ultra du marché en matière de luminosité, avec 12 000 nits annoncés. Je me dois de citer directement le communiqué de presse, qui m'a arraché un immense sourire : « Motorola le présente comme l’écran de smartphone le plus lumineux parmi les modèles commercialisés à partir de 1 799 € en Europe et dans la région META en novembre 2026 ». Je vous laisse revenir vers moi lorsque vous en aurez trouvé un autre. À part le récent OPPO Find X10 Pro Max, aucun autre smartphone n'ose une tarification aussi disproportionnée (en dehors des pliants, bien entendu).
Je note par ailleurs que l'écran 1,5K rétrograde à 120 Hz par rapport à son prédécesseur, qui offrait une fréquence plafond de 165 Hz.
Concilier performances et autonomie
C'était attendu : le Motorola Signature 27 est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, que je mettais justement à l'épreuve cette semaine dans le REDMAGIC 12 Pro (vendu 1000€ moins cher). Une puce ultra premium, qui assure au smartphone de truster les classements des mobiles les plus performants du marché. Deux modèles seront commercialisés le 16 novembre prochain : l'un avec 12 Go de RAM, l'autre avec 16 Go de RAM. Le stockage est quant à lui de 256 ou de 512 Go.
La capacité de la batterie du nouveau Signature fait un gros bond en avant, avec pas moins de 7000 mAh au compteur. C'était 5200 mAh sur le Signature du début d'année. De quoi promettre une autonomie très généreuse. La recharge, elle, ne bouge pas : 90W en filaire, et jusqu'à 50W sans fil avec le chargeur qui va bien.
Enfin, côté logiciel, le Motorola Signature 27 sera livré avec Android 17, et promet sept ans de mises à niveau. On parle à la fois des versions majeures d'Android, et des correctifs de sécurité, naturellement. À ce prix, il serait malvenu de proposer moins. Par ailleurs, Motorola assure que son smartphone dernier cri sera compatible avec la ROM alternative GrapheneOS dès son lancement, ce qui est une excellente nouvelle.
Motorola Signature 27 : prix et disponibilité
Annoncé aujourd'hui, le Motorola Signature 27 sera disponible à la précommande à partir du 16 novembre prochain dans les coloris Coal Smoke (gris foncé) et Capulet Olive (vert olive). Il devrait être commercialisé tout début décembre à partir de 1899€ pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tarif du modèle 16+512 Go ne nous a pas été communiqué à temps pour la publication de cet article, mais devrait être rendu public rapidement.
Nous avons donc sous les yeux le smartphone le plus onéreux du marché actuel et, très franchement, je suis extrêmement curieux de le prendre en main. Lancer si rapidement un successeur au Signature, à un tel prix, tout en apportant sur le papier si peu de nouveautés, ça intrigue au moins autant que ça inquiète.