En fin de chaîne alimentaire, on retrouve cette fois un duo de moto g17. S'il a la chance de profiter du même capteur photo principal de 50 Mpx que le g67, et d'une batterie de capacité identique de 5200 mAh, il rétrograde à peu près tout le reste de la configuration. L'écran est désormais LCD, plafonné à 60 Hz, et n'affiche plus qu'une définition Full HD. La luminosité ne dépassera pas les 1000 nits, et la protection d'écran passe du Gorilla Glass 7i à 3. Enfin, on ne donne pas très cher des performances qu'offrira la puce MediaTek Helio G81 Extreme.