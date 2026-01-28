Il restait manifestement quelques cadeaux au fond de la hotte de Motorola. Après la présentation de son ambitieux Signature, et dans la foulée du lancement de l'attendu Razr Fold, au tour de la famille d'entrée de gamme de se remettre à niveau.
Le fabricant américain présente aujourd'hui ses nouveaux smartphones abordables. Des modèles à la nomenclature attendue, aux tarifs très avantageux, et qui misent comme beaucoup d'autres en ce début d'année 2026 sur des batteries surchargée. On fait le tour du propriétaire.
Les moto g77 et g67 en tête d'affiche
Le Motorola g77 est, chez nous, le successeur au moto g75. Il s'agit d'un smartphone à mi-chemin entre l'entrée et le milieu de gamme, qui va tenter de ménager la chèvre et le chou en matière de tarification et de proposition technique. En l'occurrence, cette année, on note plusieurs améliorations importantes.
L'une des plus capitales concernant l'écran. On passe sur de l'AMOLED, toujours de 6,78". L'écran occupe aussi une plus grande surface grâce à des bordures réduites. Il est enfin cadencé à 120 Hz, et adopte une définition dite 1,5K, grimpant à 449 ppp. Du très bon donc, d'autant que Motorola annonce aussi une luminosité de 5000 nits.
Autre ajout de poids : un nouveau capteur photo principal de 108 mégapixels qui, à l'instar du tout récent Honor Magic 8 Lite, lui donnera beaucoup plus de polyvalence dans son zoom numérique. La batterie, elle, passe de 5000 à 5200 mAh, mais résiste encore a la mode du silicium-carbone, probablement pour des raisons de coût.
Ce modèle est équipé d'un SoC MediaTek Dimensity 6400 (6 nm), et peut être configuré avec 8 ou 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Il recevra trois mises à jour majeures d'Android, et cinq ans de patchs de sécurité.
Plus abordable encore, le mogo g67 reprend à son compte la grande partie de la fiche technique de son grand frère. On retrouve simplement un processeur moins performant (le Dimensity 6300), et un capteur photo d'ancienne génération, de 50 mégapixels. Ce modèle sera proposé en configuration 4 ou 8 Go de RAM. À savoir que le modèle le moins doté sera mis à jour moins longtemps… deux mises à niveau d'Android, contre trois pour la version 8 Go. Un peu sévère.
Un duo de g17 qui interroge
En fin de chaîne alimentaire, on retrouve cette fois un duo de moto g17. S'il a la chance de profiter du même capteur photo principal de 50 Mpx que le g67, et d'une batterie de capacité identique de 5200 mAh, il rétrograde à peu près tout le reste de la configuration. L'écran est désormais LCD, plafonné à 60 Hz, et n'affiche plus qu'une définition Full HD. La luminosité ne dépassera pas les 1000 nits, et la protection d'écran passe du Gorilla Glass 7i à 3. Enfin, on ne donne pas très cher des performances qu'offrira la puce MediaTek Helio G81 Extreme.
Mais alors, quelle différence avec le Motorola g17 power ? Comme son nom l'indique, cette version un peu plus musclée embarque une batterie de 6000 mAh — la plus généreuse de ce nouveau lineup —, et 8 Go de RAM, soit le double du modèle « classique ».
Finalement, le plus gros point d'interrogation concernant les g17 concerne leur politique de mises à jour : aucune mise à niveau de l'OS n'est au programme. Les smartphones profiteront seulement de patchs de sécurité, mais jamais de fonctionnalités supplémentaires.
Motorola g77, g67, g17 et g17 power : prix et disponibilités
Tous les nouveaux Motorola présentés aujourd'hui sont dès à présent disponibles sur le site officiel du fabricant et chez les revendeurs habituels. Voici le détail des tarifications :
- Moto g77 : à partir de 319€ (8 Go de RAM)
- Moto g67 : à partir de 239€ (4 Go de RAM)
- Moto g17 power : à partir de 279€ (8 Go de RAM)
- Moto g17 : à partir de 189€ (4 Go de RAM)
Des smartphones très abordables donc, même si on vous encourage très fortement à privilégier les modèles équipés d'au moins 8 Go de mémoire vive. D'autant que, nous l'avons vu, Motorola fait l'étrange choix d'indexer sa politique de mises à jour sur cet aspect de la fiche technique.