Un Honor 9 promis à une retraite paisible peut encore avoir une seconde vie assez inattendue. Des chercheurs de l’université de Californie à Los Angeles l’ont ressorti du fond d’un tiroir de bureau pour piloter PhoneBot, un robot humanoïde de 48 centimètres capable de marcher, de suivre une personne et de se relever.

Présenté dans une prépublication sur arXiv, le prototype coûterait environ 400 dollars de matériel, hors smartphone. Une somme modeste à l’échelle de la robotique, où capteurs et calculateurs embarqués font vite grimper l’addition.

Le smartphone comme cerveau

Installé au niveau du torse, le téléphone apporte déjà une bonne partie de ce dont le robot a besoin : caméra, capteurs de mouvement et puissance de calcul.