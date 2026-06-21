Jennifer Switzer et David Patterson ont confronté un Pixel Fold de 2023 à un serveur Asus RS720A-E11, configurable avec deux processeurs AMD EPYC et des GPU NVIDIA H200 ou Nvidia RTX Pro 6000. Sur la suite SPEC, référence du secteur, les cœurs haute performance du Pixel Fold sont au-dessus du serveur Asus sur la majorité des tests monocœur. En puissance globale, c’est une autre affaire : le serveur bi-socket aligne des dizaines de cœurs multithreads, contre une poignée pour le smartphone. Selon les mesures de Google Research, entre 25 et 50 cartes mères de téléphones égalent la puissance d’un seul serveur de ce type.

Chaque carte dispose de 8 à 12 Go de RAM, au-dessus du seuil requis par la majorité des applications universitaires courantes. Héberger un notebook Jupyter ou exécuter un correcteur automatique de code tient dans les capacités d’une instance AWS t3.micro, dotée de 2 vCPU et 1 Go de RAM. Les cartes sont regroupées par grappes de 25 à 50 unités, pilotées par Kubernetes avec des applications conteneurisées. Android cède la place à une distribution Linux de data center, ce qui désactive au passage les processus d’arrière-plan inutiles en contexte serveur. Selon Google Research, la carte mère concentre environ 50 % du carbone dit embarqué d'un smartphone. La garder en service évite de relancer l’extraction de matières premières et la fabrication de nouveaux composants.