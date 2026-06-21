Google et des chercheurs de l’université de Californie San Diego ont publié récemment les résultats d’un projet de clusters de calcul assemblés à partir de cartes mères de Pixel usagées. Lors des tests, une grappe de 20 cartes a tenu sous la charge de soumissions de pointe d’une classe de 75 étudiants, sous la latence d’AWS. L'université lance 2 000 cartes en grappe cet automne.
Le WEEE Forum estime à 5,3 milliards le nombre de téléphones mobiles jetés chaque année dans le monde, dont seulement 22 % rejoignent une filière de recyclage. Parmi eux, une fraction conserve une capacité de calcul intacte.C’est en partant de ce postulat de gaspillage que Jennifer Switzer, chercheuse postdoctorale à l’université de Californie San Diego, et David Patterson, chercheur associé chez Google Research, ont publié sur le blog de Google Research « phone cluster computing ». Le principe est d’extraire la carte mère de chaque Pixel usagé, de la monter en rack, puis de la piloter comme un nœud standard sous Linux et Kubernetes.
Un Pixel Fold de 2023 dépasse un serveur Asus équipé de processeurs AMD EPYC sur les benchmarks monocœur
Jennifer Switzer et David Patterson ont confronté un Pixel Fold de 2023 à un serveur Asus RS720A-E11, configurable avec deux processeurs AMD EPYC et des GPU NVIDIA H200 ou Nvidia RTX Pro 6000. Sur la suite SPEC, référence du secteur, les cœurs haute performance du Pixel Fold sont au-dessus du serveur Asus sur la majorité des tests monocœur. En puissance globale, c’est une autre affaire : le serveur bi-socket aligne des dizaines de cœurs multithreads, contre une poignée pour le smartphone. Selon les mesures de Google Research, entre 25 et 50 cartes mères de téléphones égalent la puissance d’un seul serveur de ce type.
Chaque carte dispose de 8 à 12 Go de RAM, au-dessus du seuil requis par la majorité des applications universitaires courantes. Héberger un notebook Jupyter ou exécuter un correcteur automatique de code tient dans les capacités d’une instance AWS t3.micro, dotée de 2 vCPU et 1 Go de RAM. Les cartes sont regroupées par grappes de 25 à 50 unités, pilotées par Kubernetes avec des applications conteneurisées. Android cède la place à une distribution Linux de data center, ce qui désactive au passage les processus d’arrière-plan inutiles en contexte serveur. Selon Google Research, la carte mère concentre environ 50 % du carbone dit embarqué d'un smartphone. La garder en service évite de relancer l’extraction de matières premières et la fabrication de nouveaux composants.
L’Université de Californie San Diego déploie 2 000 cartes mères de Pixel pour mesurer la fiabilité des composants grand public en usage continu
Les premières expérimentations ont eu lieu sur le campus de San Diego. Une grappe de 20 téléphones a tenu sous la charge de soumissions de pointe d’une classe de plus de 75 étudiants, avec une latence inférieure à celle du backend AWS par défaut, sur une tâche de correction automatique de code. Fort de ces résultats, l’université prépare un déploiement de 2 000 Pixels pour l'automne 2026, capable de couvrir une centaine de cours simultanément et d’équivaloir à 50 serveurs standards. Le coût total est « une fraction du prix habituel », selon les auteurs, un écart encore creusé par la hausse actuelle des prix des puces mémoire et de stockage.
Des composants grand public soumis à un usage continu 24h/24 présentent-ils des taux de défaillance acceptables ? L’équipe de San Diego prévoit d’en mesurer la fiabilité sous charge soutenue au fil du déploiement. Par ailleurs, des chercheurs de l'université de Tartu, en Estonie, avaient déjà immergé quatre Nexus d'une décennie d’âge à 25 mètres de profondeur au large de Madère, lors d'une expérience de reconnaissance d’espèces marines tenue huit heures consécutives. Selon Huber Flores, professeur associé en informatique ubiquitaire à Tartu, ces processeurs mobiles sont optimisés contre la surchauffe et très efficaces sur les applications de traitement intensif de données.