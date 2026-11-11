C'est la journée des fuites de maquette aujourd'hui ! Plus tôt dans la journée, nous nous faisions en effet déjà l'écho des maquettes d'iPhone 18 et d'iPhone Air 2. Cette fois, c'est une image des prochaines Galaxy S27 sur laquelle on peut jeter un oeil.

C'est le leaker Sonny Dickson qui nous fournit cette image, qu'il a posté sur le réseau social X. On y voit trois appareils, qui serait d'après lui les Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Plus.