Au début de l'année prochaine, on pourra découvrir les nouveaux Samsung Galaxy S27. Et aujourd'hui, on peut déjà avoir une idée de leur allure !
On le sait, les prochaine smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S27, pourraient arriver plus tôt l'année prochaine, et coûter plus cher. Il reste pourtant dans le même temps un certain nombre d'inconnus, que ce soit au niveau de la RAM ou bien de la puce. Mais pour ce qui est du design, on va pouvoir se faire une idée franche de ces téléphones.
Les maquettes des Galaxy S27 Plus, S27 Pro et S27 Ultra en fuite
C'est la journée des fuites de maquette aujourd'hui ! Plus tôt dans la journée, nous nous faisions en effet déjà l'écho des maquettes d'iPhone 18 et d'iPhone Air 2. Cette fois, c'est une image des prochaines Galaxy S27 sur laquelle on peut jeter un oeil.
C'est le leaker Sonny Dickson qui nous fournit cette image, qu'il a posté sur le réseau social X. On y voit trois appareils, qui serait d'après lui les Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Plus.
Le module photo prend dorénavant toute la largeur
Les deux premiers appareils que l'on voit au niveau de cette image sont les Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro. Et ce qui saute évidemment aux yeux, c'est le changement notable imposé au niveau du module photo - devenu d'un coup beaucoup plus massif.
Pour rappel, le Galaxy S26 Ultra intégrait un module photo vertical de trois capteurs photos, avec, à côté le téléobjectif. Le module photo était loin de prendre l'ensemble de la largeur du dos, contrairement à ce qu'on peut voir avec ces Galaxy S27 Ultra et Galaxy S27 Pro. Pour ce qui est du Galaxy S27 Plus, on voit par contre que Samsung pourrait garder le même design.