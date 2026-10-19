Une sortie plus tôt que prévu, un tarif plus élevé, mais surtout des questions en suspens pour la prochaine gamme Galaxy S27 de Samsung. Le constructeur coréen décidera-t-il de booster les performances de ses smartphones, ou renoncera-t-il ?
Si la série Galaxy S26 de Samsung avait été décalée par rapport à la période de lancement habituelle du fabricant, la série Galaxy S27 pourrait bien offrir un retour aux sources. Samsung avait présenté la série S26 fin février, avec une sortie début mars, alors que les smartphones de cette gamme étaient habituellement commercialisés début février. Cependant, des questions restent en suspens.
Des choix de mémoire encore en suspens
Si le lancement pourrait bien retrouver sa date initiale, c'est la mémoire et le stockage qui posent question. Des informations datant du mois de septembre indiquaient que Samsung avait opté pour des composants LPDDR5X et UFS 4.x plus anciens sur les modèles standards, les Galaxy S27 et S27+, tandis que les versions S27 Pro et S27 Ultra devaient profiter des technologies LPDDR6 et UFS 5.
Finalement, le prix de la RAM et les diverses tensions en raison de l'importante consommation des serveurs pour alimenter les LLMs n'aurait pas été anticipé par Samsung. Alors, que faire ? Ne même pas proposer de LPDDR6 ni d'UFS 5.0 même sur les smartphones haut de gamme.
Un stockage plus rapide, une RAM plus réactive
La norme de stockage UFS 5 promet de doubler les performances par rapport à UFS 4.1, avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 10,8 Go/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 9,8 Go/s.
Elle devrait également offrir une efficacité énergétique supérieure de 40 % par rapport à la version 4.1. De son côté, la technologie LPDDR6 proposerait un débit compris entre 10,6 et 14,4 Gbps par broche, contre 8,5 Gbps par broche pour la LPDDR5X actuelle.
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Snapdragon ou Exynos ? Et le prix ?
Un autre point d'interrogation concerne le choix du processeur pour le Galaxy S27 Ultra, entre une puce Snapdragon de Qualcomm et Exynos faite-maison. Qualcomm a démenti l'existence de problèmes de surchauffe sur ses puces, mais aucune information n'a pour l'instant filtré sur la décision finale de Samsung concernant ce choix.
Ces évolutions de normes apporteraient des améliorations de performance concrètes pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, mais elles entraîneraient également une hausse du coût des composants. Dans tous les cas, il semble probable que la série S27 affiche un tarif plus élevé que ses prédécesseurs, la question restant de déterminer l'ampleur de cette augmentation.