La norme de stockage UFS 5 promet de doubler les performances par rapport à UFS 4.1, avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 10,8 Go/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 9,8 Go/s.

Elle devrait également offrir une efficacité énergétique supérieure de 40 % par rapport à la version 4.1. De son côté, la technologie LPDDR6 proposerait un débit compris entre 10,6 et 14,4 Gbps par broche, contre 8,5 Gbps par broche pour la LPDDR5X actuelle.