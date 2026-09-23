Avec les prix des composants qui flambent, la course à la RAM dans nos smartphones a tendance à s'estomper depuis quelques années. Les prochains smartphones de Samsung ne devraient ainsi pas faire de folies sur la mémoire, ni même sur le stockage.
De nouvelles informations en provenance de Corée dévoilent un peu plus de caractéristiques de la future gamme de smartphones Samsung, les Galaxy S27, qui devrait se composer du S27, du S27+, S27 Pro et du S27 Ultra. La quantité de RAM et le stockage se dévoile
Des choix de composants différenciés selon les modèles
Selon ces éléments, Samsung réserverait l'adoption des normes de mémoire LPDDR6 et de stockage UFS 5.1 aux modèles les plus avancés. Alors qu'une précédente rumeur indiquait déjà l'utilisation de la mémoire LPDDR5X sur les Galaxy S27 et S27+, la nouvelle fuite confirme le couperet. Les deux déclinaisons les moins chères ne devraient pas proposer de RAM LPDDR6 ni de stockage UFS 5.1.
Pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, l'objectif du constructeur serait d'intégrer de la RAM LPDDR6 et du stockage UFS 5.1. Toutefois, il est possible que ces nouvelles normes soient restreintes à une ou plusieurs des versions les plus haut de gamme (en termes de capacités) et ne soient pas proposées sur les configurations d'entrée de gamme de ces modèles.
Les configurations de RAM et de stockage en détail
Du côté des Galaxy S27 et Galaxy S27+, les deux modèles partageraient les mêmes options, proposant 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Le modèle standard S27 proposerait ainsi une capacité minimale de 256 Go. Le S27+ conserverait des options identiques à celles de la génération précédente.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
De son côté, le Galaxy S27 Pro, présenté comme une version de taille plus réduite de l'Ultra, serait décliné en trois capacités de stockage (256 Go, 512 Go et 1 To), toutes dotées de 12 Go de RAM. Il pourrait profiter de 1 To de stockage comme le Ultra, mais sa capacité de RAM ne changerait pas sur cette dernière version.
Enfin, le plus haut de gamme, le Galaxy S27 Ultra reprendrait la ligne de son prédécesseur, le S26 Ultra. Il offrirait ainsi 12 Go de RAM pour les versions 256 Go et 512 Go de stockage, quand la version avec 1 To de stockage proposerait 16 Go de RAM. Contrairement à Apple, Samsung ne semble pas enclin à proposer 2 To de stockage sur sa prochaine gamme de smartphones Galaxy S.