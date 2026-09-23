Pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, l'objectif du constructeur serait d'intégrer de la RAM LPDDR6 et du stockage UFS 5.1. Toutefois, il est possible que ces nouvelles normes soient restreintes à une ou plusieurs des versions les plus haut de gamme (en termes de capacités) et ne soient pas proposées sur les configurations d'entrée de gamme de ces modèles.