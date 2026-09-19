Cela fait maintenant plusieurs années que Samsung remet la même batterie de 5000 mAh dans ses modèles premium Ultra. Une tradition qui devait bien un jour prendre fin, et cette fin se situerait en 2027, selon une certification apparue du côté de l'agence 3C.

Repérée par GSMArena, un document indique ainsi que le prochain Galaxy S27 Ultra intégrerait cette fois une batterie beaucoup plus grosse, d'une capacité nominale de 5 534 mAh (soit une capacité présentée commercialement comme à à 5 700 mAh).