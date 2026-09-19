Samsung aurait fait un gros effort sur la batterie de ses futurs smartphones. Surtout du côté du prochain Galaxy S27 Ultra !
Après la présentation au mois de juillet des nouveaux smartphones pliables par Samsung, avec notamment le Galaxy Z Fold 8, le géant sud-coréen avance dorénavant sur ses prochains Galaxy S27. On sait ainsi déjà que le design du Galaxy S27 Pro devrait s'inspirer du rival iPhone 17 Pro. Et aujourd'hui, on découvre sa future batterie, qui devrait clairement faire plaisir aux amateurs de la marque !
Une batterie de 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra
Cela fait maintenant plusieurs années que Samsung remet la même batterie de 5000 mAh dans ses modèles premium Ultra. Une tradition qui devait bien un jour prendre fin, et cette fin se situerait en 2027, selon une certification apparue du côté de l'agence 3C.
Repérée par GSMArena, un document indique ainsi que le prochain Galaxy S27 Ultra intégrerait cette fois une batterie beaucoup plus grosse, d'une capacité nominale de 5 534 mAh (soit une capacité présentée commercialement comme à à 5 700 mAh).
Le Galaxy S27 Pro a droit lui aussi à du mieux
Ce n'est pas le seul modèle qui va bénéficier d'un boost dans l'autonomie. La version Galaxy S27 Pro est elle aussi précisée dans ce document, et l'on y découvre que cet appareil aura droit à une batterie de 5087 mAh (qui sera affichée commercialement 5 200 mAh). Il faut noter que c'est une nouveauté que cette déclinaison Pro, qui n'avait jamais existé auparavant dans la gamme Galaxy S.
Et si cette version Pro sera une version allégée de la version Ultra, on rappelle que les Galaxy S26 Plus (4 900 mAh) et Galaxy S26 Ultra (5 000 mAh) avaient droit à une batterie moins imposante. Enfin, les deux Galaxy S27 Pro et S27 Ultra auront une charge filaire de 60 watts.