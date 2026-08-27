Le Samsung Galaxy S27 Ultra était bien parti pour avoir une grosse batterie. Que nenni, Samsung pourrait au final opter pour une batterie ne dépassant pas 6000 mAh.
Selon une information relayée par un leaker sur X, Samsung aurait testé un prototype du Galaxy S27 Ultra équipé d’une batterie de 7 000 mAh, avant de renoncer à cette capacité. Le smartphone aurait finalement été conçu autour d’une batterie dont la capacité se situerait entre 5 700 et 6 000 mAh.
Le S Pen comme obstacle
Cette décision serait liée à la présence du S Pen. Le prototype intégrant la batterie de plus grande capacité ne disposait plus de l’emplacement pour le stylet.
Comme le S Pen constitue l’une des caractéristiques distinctives de la gamme Ultra, Samsung aurait choisi de conserver cet accessoire. Ce qui par définition, occupant de la place, limite l’espace disponible pour la batterie.
Par ailleurs, le constructeur adopterait une approche prudente concernant la quantité de silicium utilisée dans la batterie du S27 Ultra, afin d’équilibrer capacité et durée de vie. En effet, suite à un cas récent, le Galaxy S26 FE, offrant une batterie plus performante, mais nettement moins robuste dans le temps, Samsung ne souhaiterait pas réitérer l'opération.
Une batterie plus imposante que sur le S26 Ultra
Une fuite antérieure, datant de juillet, indiquait une capacité nominale de 5 534 mAh pour une capacité typique de 5 700 mAh, contre 5 000 mAh sur le Galaxy S26 Ultra.
Samsung proposerait donc en effet une batterie nettement supérieure à celle de son prédécesseur avec le S27 Ultra. Toutefois, des concurrents proposent encore mieux.
Certains smartphones sont déjà passés aux 7000 mAh, d'autres sont passés à encore plus, parfois 8000 mAh, et certains se vantent d'offrir 10 000 mAh.
Quoi qu'il en soit, si l'autonomie de la batterie compte, c'est aussi sa durée de vie dans le temps au fil des ans qui est importante. Peu d'utilisateurs seraient satisfaits de voir leur smartphone perdre deux heures d'autonomie au bout de deux ans. Pour l'heure, le S27 Ultra est attendu en 2027.
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