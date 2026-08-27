Cette décision serait liée à la présence du S Pen. Le prototype intégrant la batterie de plus grande capacité ne disposait plus de l’emplacement pour le stylet.

Comme le S Pen constitue l’une des caractéristiques distinctives de la gamme Ultra, Samsung aurait choisi de conserver cet accessoire. Ce qui par définition, occupant de la place, limite l’espace disponible pour la batterie.