Samsung ne renverse pas la table avec son nouveau midrange. Le Galaxy S26 FE affiche un design identique à l'an dernier, et repose toujours sur un grand écran AMOLED Full HD de 6,7", cadencé à 120 Hz. Le fabricant promet une luminance plafond de 1900 nits. Un écran poinçonné, qui laisse apparaître un capteur photo avant de 12 mégapixels… le même que l'an dernier. Même constat au dos du smartphone : la configuration 50 + 12 + 8 mégapixels restent également inchangée.