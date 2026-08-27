Le grand déballage d'été de Samsung se poursuit avec l'annonce du petit dernier de la famille S26, avec un nouveau modèle « Fan Edition » qui peine à nous mettre des étoiles dans les yeux.
Quelques semaines après le lancement de ses nouveaux smartphones pliants, Samsung remet le couvert et annonce la sortie du Galaxy S26 FE. Vous connaissez la chanson, il s'agit d'une version mois musclée, plus abordable, qui s'insère à mi-chemin entre le S26 et le S26+. Voyons ce qu'il a dans le ventre.
- Très bon écran
- Qualité d'image en extérieur
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
Un nouveau processeur et puis c'est tout ?
Samsung ne renverse pas la table avec son nouveau midrange. Le Galaxy S26 FE affiche un design identique à l'an dernier, et repose toujours sur un grand écran AMOLED Full HD de 6,7", cadencé à 120 Hz. Le fabricant promet une luminance plafond de 1900 nits. Un écran poinçonné, qui laisse apparaître un capteur photo avant de 12 mégapixels… le même que l'an dernier. Même constat au dos du smartphone : la configuration 50 + 12 + 8 mégapixels restent également inchangée.
Non, la nouveauté la plus notable est à aller chercher du côté du processeur. On passe de la Exynos 2400 de l'an passé à l'Exynos 2500, qui trouvait auparavant sa place au sein du Samsung Galaxy Z Flip 7. Un SoC gravé en 3 nm, qui devrait apporter un boost de performances notable par rapport à la génération précédente. On reste toutefois sur 8 Go de mémoire vive, et entre 128 et 256 Go de stockage interne.
Aucun changement non plus du côté de la batterie, dont la capacité de 4900 mAh reste identique à l'an dernier. Même chose pour la recharge, qui en reste à 45W en filaire et à 15W sans fil.
Le premier S26 sous Android 17
Le nouveau Samsung Galaxy S26 FE sera lancé directement avec Android 17 et la surcouche One UI 9, laquelle apporte quelques nouveautés logicielles intéressantes, comme la retouche photo via des prompts directement dans la gallerie, ou diverses améliorations apportées à Now Brief. Comme tous les autres smartphones Galaxy, le S26 FE profitera de sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.
Et… c'est à peu près tout ? Clairement, Samsung ne réinvente pas la roue avec ce nouveau smartphone de milieu de gamme, mais se permet tout de même d'avancer son Galaxy S26 FE à un prix supérieur au modèle de l'an dernier.
Attendu le 4 septembre prochain, le Samsung Galaxy S26 FE s'affichera à partir de 899€ pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En d'autres termes, au même prix que le Galaxy S25 standard de l'an passé. Ironie quand tu nous tiens : le Galaxy S26 est aujourd'hui trouvable autour des 600€ chez certains revendeurs.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.