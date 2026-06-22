Le Samsung Galaxy S26 FE approche et devrait être présenté au second semestre 2026. Son processeur se dévoile au travers d'un benchmark, voici ses caractéristiques.
Des tests de performances publiés sur la plateforme Geekbench viennent de confirmer les caractéristiques techniques du prochain Samsung Galaxy S26 FE, notamment le processeur qui l'animera et la quantité de mémoire vive embarquée.
Un score Geekbench pour les versions USA et Corée
Deux modèles du Galaxy S26 FE ont été repérées sur Geekbench. La version coréenne, référencée SM-S741N, affiche un score de 2 255 points en single-core et 7 450 points en multi-core.
La version américaine, SM-S741U, obtient quant à elle 2 426 points en single-core et 8 004 points en multi-core. Le smartphone est attendu pour une commercialisation à la fin du mois de septembre ou en octobre.
Un Exynos 2500 sous le capot
Sans grande surprise, c'est la puce Exynos 2500 de Samsung qui équipera le Galaxy S26 FE. Ce processeur est fabriqué par Samsung Foundry sur un nœud de gravure en 3 nm.
L'Exynos 2500 est l'un des rares processeurs pour smartphone à reposer sur une configuration à 10 cœurs, répartis de la sorte :
- 1 cœur principal : ARM Cortex-X925/Cortex-X5 cadencé à 3,30 GHz
- 2 cœurs performants : ARM Cortex-A725 à 2,74 GHz
- 5 cœurs intermédiaires : ARM Cortex-A725 à 2,36 GHz
- 2 cœurs efficients : ARM Cortex-A520 à 1,80 GHz
Ce processeur sera associé à 8 Go de RAM. À titre de comparaison, la gamme Galaxy S26 standard est équipée de l'Exynos 2600 ou du Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy selon les régions du monde. Ce, avec 12 Go de mémoire vive, voire 16 Go pour la version 1 To du Galaxy S26 Ultra.
Le reste de la fiche technique se dévoile
Le Galaxy S26 FE tournera sous Android 17 avec l'interface One UI 9.0 de Samsung. Il devrait embarquer un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité en pic annoncée à 1 900 nits.
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
Côté autonomie, une batterie assez classique est prévue, entre 4900 et 5000 mAh, avec une charge filaire rapide à 45 watts. Une charge sans fil en Qi 2.2.1 devrait également être compatible, permettant de charger le smartphone jusqu'à 25 watts.
L'appareil photo dorsal devrait reprendre un APN à trois capteurs, disposés verticalement, comme sur le Galaxy S26 classique. Ces derniers devraient toutefois être positionnés un peu plus sur le bord.
Trois capacités de stockage seraient à prévoir : 128 Go, 256 Go et 512 Go, jusque là, peu de surprise.
Quant au prix, la version d'entrée de gamme se situerait dans une fourchette comprise entre 649 et 699$ aux États-Unis, potentiellement un peu plus en France.