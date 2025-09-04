Samsung profite de l'appel d'air de l'IFA, qui ouvre ses portes au grand public demain à Berlin, pour présenter le nouveau venu de la famille Galaxy S25. Un nouveau midrange sans grande surprise, qui semble toutefois satisfaire à l'une des grandes tendances de l'année : la finesse.
- Le Samsung Galaxy S25 FE, nouvel ajout à la gamme, se distingue par sa finesse et son design amélioré.
- Il conserve un écran AMOLED de 6,7", un processeur Exynos 2400 et des performances photo similaires au modèle précédent.
- Disponible en précommande, le S25 FE est proposé à des prix similaires à ceux du S24 FE, à partir de 749€.
Cure de minceur pour le S25 FE
Personne ne va tomber de sa chaise : le nouveau Samsung Galaxy S25 FE ressemble trait pour trait à un Galaxy S25. Mais lorsqu'on s'y penche de plus près, on remarque que la marque a fait de beaux progrès en matière de finitions. C'est l'un des arguments esthétiques principaux de ce nouveau mobile : sa finesse.
Le Galaxy S25 FE conserve ainsi son écran AMOLED de 6,7" cadencé à 120 Hz (1900 nits), mais perd 23 grammes (190 g) par rapport à son prédécesseur. Le nouveau venu mise aussi sur une épaisseur de 7,4 mm seulement, contre 8 mm sur le S24 FE. De petits ajustements, qui évoquent l'obsession récente de Samsung pour la finesse — du Galaxy Z Fold 7 au S25 Edge sortis récemment.
Sorti de ça, le Galaxy S25 FE conserve son sérieux en matière de durabilité. Certifié IP68, il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus+. Il sort par ailleurs directement avec Android 16 (via One UI 8), et sera mis à jour pendant sept ans, sans distinction entre mises à niveau majeures et correctifs de sécurité.
Des améliorations techniques modestes
Et sous le capot alors ? Soyons honnêtes, Samsung ne s'est pas foulé. On conserve un contingent de 8 Go de RAM, qui s'adosse à un SoC Exynos 2400. À ne pas confondre avec le Exynos 2400e qui animait le S24 FE mais, dans les faits, cela ne fait pas de grande différence (le processeur est un tout petit peu plus véloce). Samsung assure en revanche que l'exécution des tâches IA est plus rapide — toute la suite Galaxy AI est de la partie, comme sur les autres Galaxy S25. J'ajoute qu'il faudra se contenter du Wi-Fi 6e en matière de connectivité.
La batterie passe quant à elle de 4700 mAh à 4900 mAh, et permet (enfin !) la recharge à 45W. La recharge sans fil passe également à 25W.
Enfin, pour la photo, on est encore une fois dans le recyclage en régle, avec un trio composé d'un grand-angle de 50 Mpx (f/1.8), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2.2) et un téléobjectif 3x de 8 Mpx (f/2.4). Seule différence avec le S24 FE ? Le module avant passe de 10 à 12 mégapixels…
Samsung Galaxy S25 FE : prix et disponibilité
Le Samsung Galaxy S25 FE est désormais disponible à la précommande et, bonne nouvelle, il s'affiche au même tarif que son prédécesseur. Il est commercialisé dans les coloris bleu clair, bleu marine, blanc et noir. Voici les différentes options d'achat.
- 8+128 Go : 749€ ;
- 8+256 Go : 809€ ;
- 8+512 Go : 929€.
Un prix qui reste toutefois relativement supérieur au prix de vente actuel du Samsung Galaxy S25 standard, et qui l'oppose assez directement à l'iPhone 16e.
- OneUI et Galaxy AI
- Qualité de l'écran
- Performances globales