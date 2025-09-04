Et sous le capot alors ? Soyons honnêtes, Samsung ne s'est pas foulé. On conserve un contingent de 8 Go de RAM, qui s'adosse à un SoC Exynos 2400. À ne pas confondre avec le Exynos 2400e qui animait le S24 FE mais, dans les faits, cela ne fait pas de grande différence (le processeur est un tout petit peu plus véloce). Samsung assure en revanche que l'exécution des tâches IA est plus rapide — toute la suite Galaxy AI est de la partie, comme sur les autres Galaxy S25. J'ajoute qu'il faudra se contenter du Wi-Fi 6e en matière de connectivité.