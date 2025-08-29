Un détaillant portugais a mis en ligne par erreur la fiche technique complète du Galaxy S25 FE avant son officialisation. Cette fuite, rapidement supprimée, offre toutefois une vision claire de ce que prépare Samsung pour son prochain smartphone.
Samsung n’a pas encore officialisé son futur smartphone haut de gamme, le Galaxy S25 FE. Cependant, l’attente a visiblement été écourtée par une erreur de MediaMarkt, une enseigne d’électronique au Portugal, qui a accidentellement publié une fiche produit complète. Bien que celle-ci ait été rapidement retirée, des médias ont eu le temps de capturer les informations, offrant un aperçu quasi complet de ce que le Galaxy S25 FE proposera à son arrivée.
Galaxy S25 FE : un revendeur publie par erreur la fiche technique
D'après les fuites, le Galaxy S25 FE devrait enfin présenter quelques changements intéressants, notamment en matière de conception. Les dimensions révélées montrent un appareil considérablement allégé, passant de 213 grammes à 190 grammes, soit une réduction de 23 grammes par rapport au modèle précédent. L'épaisseur suit la même tendance avec 7,4 mm contre 8 mm auparavant, tandis que les bordures d'écran perdent un demi-millimètre en largeur et près d'un millimètre en hauteur.
Côté écran, on retrouve une dalle de 6,7 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que 8 Go de mémoire vive et une puce très proche de celle du modèle précédent. L’ensemble laisse toutefois entrevoir un smartphone qui corrige plusieurs défauts relevés sur la génération précédente.
Un format plus léger et une autonomie renforcée ?
Sous le capot, le Galaxy S25 FE est propulsé par un SoC Exynos 2400. Bien que ce soit une légère évolution en termes de vitesse d'horloge par rapport à la puce Exynos 2400e du modèle précédent, le reste du chipset reste inchangé. L'appareil photo principal conserve la configuration de l'année passée, avec un trio de capteurs : un principal de 50 MP f/1,8, un ultra grand-angle de 12 MP f/2,2, et un téléobjectif avec zoom optique 3x de 8 MP f/2,4. Cependant, la caméra frontale bénéficie d'une mise à niveau de sa résolution, passant de 10 MP à 12 MP.
La bonne nouvelle réside dans l'amélioration de la batterie. Alors que de précédentes rumeurs laissaient croire que le nouveau châssis sacrifierait la capacité, ces spécifications divulguées montrent le contraire : une batterie de 4 900 mAh, soit une augmentation par rapport à la batterie de 4 700 mAh embarquée par le Galaxy S24 FE.
Si MediaMarkt avait initialement affiché un prix de 789,99 euros, notez qu'il pourrait simplement s'agir d'un prix indicatif. Il faudra donc sagement attendre que Samsung prenne la parole pour confirmer ou infirmer cette information. Le géant coréen n’a pour l’heure communiqué aucune date officielle de lancement. Cependant, si la marque respecte son calendrier habituel, l’annonce pourrait logiquement intervenir courant septembre.