Sous le capot, le Galaxy S25 FE est propulsé par un SoC Exynos 2400. Bien que ce soit une légère évolution en termes de vitesse d'horloge par rapport à la puce Exynos 2400e du modèle précédent, le reste du chipset reste inchangé. L'appareil photo principal conserve la configuration de l'année passée, avec un trio de capteurs : un principal de 50 MP f/1,8, un ultra grand-angle de 12 MP f/2,2, et un téléobjectif avec zoom optique 3x de 8 MP f/2,4. Cependant, la caméra frontale bénéficie d'une mise à niveau de sa résolution, passant de 10 MP à 12 MP.

La bonne nouvelle réside dans l'amélioration de la batterie. Alors que de précédentes rumeurs laissaient croire que le nouveau châssis sacrifierait la capacité, ces spécifications divulguées montrent le contraire : une batterie de 4 900 mAh, soit une augmentation par rapport à la batterie de 4 700 mAh embarquée par le Galaxy S24 FE.

Si MediaMarkt avait initialement affiché un prix de 789,99 euros, notez qu'il pourrait simplement s'agir d'un prix indicatif. Il faudra donc sagement attendre que Samsung prenne la parole pour confirmer ou infirmer cette information. Le géant coréen n’a pour l’heure communiqué aucune date officielle de lancement. Cependant, si la marque respecte son calendrier habituel, l’annonce pourrait logiquement intervenir courant septembre.