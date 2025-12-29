Les batteries de smartphone ont tendance à avoir une meilleure capacité au fil des années. Au point que ce constructeur cherche à élaborer une batterie de 20 000 mAh.
L'autonomie des smartphones haut de gamme est devenu assez intéressante ces dernières années, grâce aux efforts des constructeurs. Dans ce domaine, Samsung essaye plusieurs types de solutions, qui peuvent par exemple passer par le développement d'un écran beaucoup moins énergivore. Mais aussi, comme on peut le voir aujourd'hui, par des batteries assez monstrueuses !
Samsung met à l'essai une batterie à double cellule d'une capacité de 20 000 mAh
Samsung vise les sommets, et ce, à tous les niveaux. Plusieurs leakers, dont Wccftech se fait l'écho, ont ainsi détaillé sur le web la nouvelle batterie sur laquelle Samsung SDI travaille en ce moment.
Il s'agit d'une batterie silicium-carbone à double cellule. La première affiche une capacité de 12 000 mAh (et une épaisseur de 6,3 mm) et la seconde une capacité de 8 000 mAh (4 nm). Pour rappel, il s'agit ici encore d'une phase d'essai, puisque les smartphones les mieux équipés dans ce domaine ne dépassent pas les 10 000 mAh (le prochain Honor Power 2 va ainsi bénéficier d'une batterie record de 10 080 mAh).
Des problèmes de long terme pour ces batteries
Mais si sur le papier on peut apprécier l'idée d'une batterie de 20 000 mAh, Samsung est encore loin de pouvoir intégrer ces prototypes dans ses smartphones. Comme l'indiquent les leakers, si à court terme, ces batteries affichent des performances exceptionnels, les essais ont montré qu'à long terme, il existe encore des problèmes de stabilité.
C'est illustré par l'essai par Samsung d'une batterie à la capacité pourtant moins impressionnante (de 8 000 mAh), qui a fini par fortement gonfler, avec une épaisseur croissant de 80%, en passant de 4 à 7,2 nm.
Reste que le géant sud-coréen va devoir accélérer la cadence dans ce domaine, car les constructeurs chinois, qui sont déjà sur des batteries de 10 000 mAh, ont pour ambition de proposer dans les trois ans à venir des smartphones intégrant des batteries de 15 000 mAh. De quoi faire mal à la concurrence !