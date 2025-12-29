Mais si sur le papier on peut apprécier l'idée d'une batterie de 20 000 mAh, Samsung est encore loin de pouvoir intégrer ces prototypes dans ses smartphones. Comme l'indiquent les leakers, si à court terme, ces batteries affichent des performances exceptionnels, les essais ont montré qu'à long terme, il existe encore des problèmes de stabilité.

C'est illustré par l'essai par Samsung d'une batterie à la capacité pourtant moins impressionnante (de 8 000 mAh), qui a fini par fortement gonfler, avec une épaisseur croissant de 80%, en passant de 4 à 7,2 nm.

Reste que le géant sud-coréen va devoir accélérer la cadence dans ce domaine, car les constructeurs chinois, qui sont déjà sur des batteries de 10 000 mAh, ont pour ambition de proposer dans les trois ans à venir des smartphones intégrant des batteries de 15 000 mAh. De quoi faire mal à la concurrence !