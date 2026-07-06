Une puce différente selon les pays ? Samsung remettrait le couvert avec sa nouvelle puce Exynos, mais également avec un Galaxy S27 en version Pro, variante qui n'est pas au catalogue sur les versions actuelles.
La série Galaxy S27 devrait sortir prochainement. Samsung préparerait pour ses smartphones, une stratégie de double approvisionnement pour sa gamme, avec une puce différente selon les marchés. Le Galaxy S27 Pro, notamment, ne profiterait pas d'une puce Qualcomm partout.
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Une puce Exynos hors des États-Unis
Samsung déploierait son processeur maison, l'Exynos 2700, sur les modèles Galaxy S27, S27 Plus et S27 Pro quasiment partout, sauf aux États-Unis. Au pays de l'Oncle Sam, ces trois appareils continueraient d'embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon. Seul le Galaxy S27 Ultra bénéficierait du Snapdragon partout, sans variante Exynos prévue.
Cette approche n'est pas nouvelle pour Samsung. La gamme Galaxy S26 suit déjà un schéma similaire : le S26 et le S26 Plus sont disponibles en version Snapdragon aux États-Unis et en version Exynos ailleurs, tandis que le S26 Ultra est équipé d'une puce Qualcomm, et rien d'autre.
Un positionnement qui questionne
Le rajout d'une version "Pro" à la gamme, récemment portée disparue, questionne sur la stratégie de Samsung. Si Samsung relance cette version, pourquoi adopter une puce différente de la version "Ultra" ?
- Excellent écran
- Performances globales
- One UI 8.5 et les agents IA
- Qualité de l'écran
- Filtre de confidentialité intégré à l'écran
- Performances globales
Les utilisateurs hors des États-Unis qui voudraient un smartphone haut de gamme, sans S-Pen et moins cher que le tarif du S27 Ultra, seraient au final déçus par des performances qui ne seraient pas identiques. Le Galaxy S27 Pro ne serait pas une version "Ultra" plus petite et moins chère.
Mais que sait-on du prochain SoC de Samsung ? L'Exynos 2700 serait fabriqué en 2 nm par Samsung Foundry, ce qui en ferait la deuxième génération de puces mobiles Samsung gravées en 2 nm. Il intégrerait une conception dite "Side-by-Side", qui consiste à placer le processeur et la RAM côte à côte sous un bloc thermique prévu pour l'occasion. Ce, dans le but d'améliorer la dissipation de la chaleur.
D'autres évolutions s'annoncent
Au-delà de la question des processeurs, d'autres changements seraient prévus pour l'ensemble de la gamme S27. Tous les modèles pourraient intégrer un écran "Privacy Display", conçu pour limiter la visibilité de l'écran depuis les angles latéraux. Actuellement, cette fonctionnalité est propriété exclusive du Galaxy S26 Ultra.
Par ailleurs, la caméra frontale du S27 Pro et du S27 Ultra passerait à un capteur de 16 mégapixels, une mise à jour attendue depuis un moment sur ces modèles haut de gamme. Ces informations ne sont pas confirmées par Samsung.