Au-delà de la question des processeurs, d'autres changements seraient prévus pour l'ensemble de la gamme S27. Tous les modèles pourraient intégrer un écran "Privacy Display", conçu pour limiter la visibilité de l'écran depuis les angles latéraux. Actuellement, cette fonctionnalité est propriété exclusive du Galaxy S26 Ultra.

Par ailleurs, la caméra frontale du S27 Pro et du S27 Ultra passerait à un capteur de 16 mégapixels, une mise à jour attendue depuis un moment sur ces modèles haut de gamme. Ces informations ne sont pas confirmées par Samsung.